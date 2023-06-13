В Украине снова объявлена воздушная тревога: где слышали взрывы (обновлено)

Украинцев просят находиться в безопасных местах

После ночных ракетных обстрелов россияне не придумали ничего лучше, чем совершить повторный воздушный удар по Украине. Именно поэтому с шести утра сирены воздушной тревоги слышны в части областей.

Информация сообщается официальными ресурсами, извещающими о тревогах в Украине. Представители местных властей в регионах, где существует опасность попадания вражеских снарядов, просят находиться людей в безопасных местах.

7:30 По данным местных пабликов, в Днепропетровской области звучат взрывы. Предварительно, работают силы ПВО.

7:20 Воздушная тревога объявлена уже в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог на 7:20

7:11 "Покраснела" и столица. Сообщается, что ракеты могли уже войти в воздушное пространство Украины. Берегите себя!

Воздушная тревога в Киеве сегодня

6:50 По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в еще двух областях — речь идет о Кировоградской и Черкасской.

Карта воздушных тревог на 6:50

По данным мониторинговых источников, тревога может быть объявлена из-за повторного запуска крылатых ракет типа Х-101/555 из Каспийского направления. Как известно, оттуда ночью россияне уже обстреливали мирное население Украины. Запуски осуществлялись из авиации – нескольких Ту-95.

Данные на 6:30

Сколько ракет сейчас может лететь на Украину, пока неизвестно. Берегите себя и находитесь в укрытии!

Напомним, что сегодня в Кривом Роге уже произошел прилет, в результате которого в многоэтажке вспыхнул пожар. Известно о пострадавших и погибших, точное количество жертв будет сообщено позже. Люди могут находиться под завалами.