Оккупанты обстреляли Одессу: в городе пожар
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Россияне продолжают ракетный террор
В ночь на 14 июня Одесса подверглась ракетному удару со стороны российских оккупантов, из-за чего в городе возник пожар.
Как сообщают местные телеграм-каналы и мониторинговые группы, серия мощных взрывов была слышна около 2:30, а по предварительной информации удар был нанесен с моря ракетами "Калибр".
При этом появлялась информация, что в сторону области направлялось три воздушные цели.
Представители местной власти официальных комментариев пока не предоставляли, однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не распространять непроверенную информацию.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, хотя народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил информацию о том, что после обстрела в городе возник пожар.
В 2:54 в Одесской области дали отбой воздушной тревоги.
Как сообщалось ранее, в ночь на 13 июня оккупанты обстреляли Кривой Рог и разрушили жилую многоэтажку. Согласно последним данным, 11 мирных жителей из-за этой атаки погибли, еще десятки получили ранения. Кроме того россияне ударили по Киеву крылатыми ракетами Х-101/555. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.