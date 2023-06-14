Оккупанты обстреляли Одессу: в городе пожар

Россияне продолжают ракетный террор

В ночь на 14 июня Одесса подверглась ракетному удару со стороны российских оккупантов, из-за чего в городе возник пожар.

Как сообщают местные телеграм-каналы и мониторинговые группы, серия мощных взрывов была слышна около 2:30, а по предварительной информации удар был нанесен с моря ракетами "Калибр".

При этом появлялась информация, что в сторону области направлялось три воздушные цели.

Представители местной власти официальных комментариев пока не предоставляли, однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не распространять непроверенную информацию.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, хотя народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил информацию о том, что после обстрела в городе возник пожар.

В 2:54 в Одесской области дали отбой воздушной тревоги.

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 июня оккупанты обстреляли Кривой Рог и разрушили жилую многоэтажку. Согласно последним данным, 11 мирных жителей из-за этой атаки погибли, еще десятки получили ранения. Кроме того россияне ударили по Киеву крылатыми ракетами Х-101/555. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.