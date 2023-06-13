Десятки раненых, люди остаются под завалами: что известно об ударе по Кривому Рогу (обновлено)

Под завалами находятся люди

В ночь на 13 июня россияне атаковали Кривой Рог крылатыми ракетами. Три из них были сбиты, однако есть попадание в пятиэтажку. По состоянию на 7:35 известно, что погибли три ее жителя. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами есть еще люди.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

9:00 Глава штаба обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о последствиях атаки на город. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии из-за полученных ранений.

"Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его укрощают спасатели", — добавил Лысак.

Кроме того, три человека пострадали на частном предприятии, их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди, спасатели ищут их. Там также побиты шесть легковых машин.

В другом месте города в результате российской атаки загорелось здание и автомобиль. Травмированы четыре человека.

Пострадало также и автомобильное предприятие, загорелась грузовая техника. Пожар уже ликвидирован. Разрушена хозяйственная постройка.

Также повреждения есть в спасательном подразделении.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что под завалами, по предварительным данным, находится семеро людей.

Напомним "Телеграф" сообщал, что, кроме Кривого Рога минувшей ночью россияне ударили по Киеву крылатыми ракетами Х-101/555. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Также россияне ударили "шахедами" по Харькову, обстреляв объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе и складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар.