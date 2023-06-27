Кабмін оголосив догану Кличку та голові КМВА, звільнено кілька голів райадміністрацій
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Кадрові рішення Кабміну торкнулися не лише чиновників у Києві та області
Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо мера Києва Віталія Кличка та голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Їм оголосили догани, ймовірно, через неналежний стан укриттів у столиці та області.
Про це йдеться в урядовому Telegram-каналі. Декількома годинами раніше прем’єр України Денис Шмигаль анонсував прийняття кадрових та дисциплінарних рішень, які пов’язані саме з перевіркою всіх укриттів в Україні.
Так, міністри підтримали проект розпорядження Кабміну, в якому йшлося про притягнення до дисциплінарної відповідальності кількох чиновників. Крім Кличка та Попка, догани були оголошені головам районних держадміністрацій Києва: Сергію Садовому в Голосіївському, Кирилу Фесику в Оболонському, Наталії Кондрашовій в Печерському, Ірині Чечотці в Солом'янському районах. Крім того, в.о. представникам РДА у Дарницькому (Миколі Калашнику) та Шевченківському (Олександру Поповцеву) районах столиці теж було винесено догани.
Причина дисциплінарного покарання не вказується, проте незадовго до цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулої п'ятниці було зібрано РНБО, де обговорили проблему з Укриттями по всій країні. Саме на виконання доручень РНБО сьогодні уряд України ухвалив кадрові та дисциплінарні рішення, підтвердила заступник голови фракції "Слуга Народу" та голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.
Нагадаємо, що в Києві через закрите укриття загинули люди, після чого уряд оголосив перевірку всіх притулків і з'ясував, що близько 13% з них не можуть приймати людей.
Також Кабмін підтримав розпорядження президента та звільнив кількох голів районних адміністрацій, а саме:
- Хомича Олександра Степановича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області
- Мерзлюк Людмилу Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області
- Сизон Тетяну Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області
- Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації
- Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації
І звільнив від тимчасового виконання обов'язків:
- Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов'язків голови Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації
- Коваленка Сергія Івановича від тимчасового виконання обов'язків голови Подільської районної у місті Києві державної адміністрації
Раніше "Телеграф" повідомляв, що закривати укриття під час тривоги незаконно. Власники будинків не мають права навіть закривати власні підвали, адже вних можуть сховатися люди.