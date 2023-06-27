Кабмін оголосив догану Кличку та голові КМВА, звільнено кілька голів райадміністрацій

Кадрові рішення Кабміну торкнулися не лише чиновників у Києві та області

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо мера Києва Віталія Кличка та голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Їм оголосили догани, ймовірно, через неналежний стан укриттів у столиці та області.

Про це йдеться в урядовому Telegram-каналі. Декількома годинами раніше прем’єр України Денис Шмигаль анонсував прийняття кадрових та дисциплінарних рішень, які пов’язані саме з перевіркою всіх укриттів в Україні.

Так, міністри підтримали проект розпорядження Кабміну, в якому йшлося про притягнення до дисциплінарної відповідальності кількох чиновників. Крім Кличка та Попка, догани були оголошені головам районних держадміністрацій Києва: Сергію Садовому в Голосіївському, Кирилу Фесику в Оболонському, Наталії Кондрашовій в Печерському, Ірині Чечотці в Солом'янському районах. Крім того, в.о. представникам РДА у Дарницькому (Миколі Калашнику) та Шевченківському (Олександру Поповцеву) районах столиці теж було винесено догани.

Причина дисциплінарного покарання не вказується, проте незадовго до цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулої п'ятниці було зібрано РНБО, де обговорили проблему з Укриттями по всій країні. Саме на виконання доручень РНБО сьогодні уряд України ухвалив кадрові та дисциплінарні рішення, підтвердила заступник голови фракції "Слуга Народу" та голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

Нагадаємо, що в Києві через закрите укриття загинули люди, після чого уряд оголосив перевірку всіх притулків і з'ясував, що близько 13% з них не можуть приймати людей.

Також Кабмін підтримав розпорядження президента та звільнив кількох голів районних адміністрацій, а саме:

Хомича Олександра Степановича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області

Степановича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області Мерзлюк Людмилу Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області

Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області Сизон Тетяну Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області

Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації

Геннадійовича з посади голови Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації

І звільнив від тимчасового виконання обов'язків:

Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов'язків голови Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації

Миколайовича від тимчасового виконання обов'язків голови Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації Коваленка Сергія Івановича від тимчасового виконання обов'язків голови Подільської районної у місті Києві державної адміністрації

Раніше "Телеграф" повідомляв, що закривати укриття під час тривоги незаконно. Власники будинків не мають права навіть закривати власні підвали, адже вних можуть сховатися люди.