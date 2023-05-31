Обвиняемый во взятке "Слуга народа" сбежал за границу благодаря письму Буданова: в ГУР объяснили ситуацию

В разведке говорят, что сделали это по просьбе другой спецслужбы

В Главном управлении разведки подтвердили, что депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого до этого поймали на многомиллионной взятке, смог выехать за границу благодаря письму с подписью главы ведомства Кирилла Буданова.

Как сообщает Радио Свобода, информацию об этом предоставил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение", — сказал он.

Представитель разведки не стал говорить, какая именно структура запросила такое разрешение, добавив, что эта информация возможно будет обнародована позже.

Как сообщалось ранее, журналисты "Схем" сообщили, что Трубицын выехал 13 мая через пункт пропуска Рава-Русская на своем авто Mercedes S 600. Это произошло за три дня до того, как должно было состояться заседание Высшего антикоррупционного суда по делу, по котором депутат проходит обвиняемым.

Стоит отметить, что в СМИ появлялась информация, что 10 лет назад Владислав Трубицын попал в розыск в Ереване из-за кражи ценных книг из Национальной библиотеки Армении.