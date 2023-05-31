"Слуга" Трубицын, пойманный на крупной взятке, сбежал за границу: при чем здесь Буданов

Трубицын выехал из страны вечером 13 мая через пункт пропуска Рава-Русская

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого поймали на многомиллионной взятке выехал из Украины в направлении Польши с разрешением председателя Госпогранслужбы якобы на основании письма от главы ГУР МО Кирилла Буданова.

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы", ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что депутат выехал за пределы Украины вечером 13 мая через пункт пропуска Рава-Русская на своем авто Mercedes S 600. Это произошло за три дня до того, как должно было состояться заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривается дело, по которому Трубицын проходит обвиняемым. С того момента он так и не вернулся. В связи с этим прокурор САП инициировал его объявление в международный розыск.

По информации источников "Схем" в нескольких органах, осведомленных об обстоятельствах выезда депутата, Трубицын для пересечения границы воспользовался письмом на бланке Главного управления разведки Минобороны от 27 января текущего года, подписанным начальником ГУР Кириллом Будановым.

"В нем глава ГУР обратился к руководителю ГПСУ Сергею Дейнеко и попросил посодействовать "беспрепятственному пересечению границы" для выезда в командировку с 28 января по 25 мая 2023 года пяти людям, среди которых и Трубицын. Также там упоминают марку и номер его автомобиля", — говорится в расследовании.

Журналисты подчеркнули, что Госпогранслужба сообщила прокурорам САП о том, что депутат Киевсовет получил разрешение на выезд именно на основании данного письма.

Тем временем на запрос "Схем" в Главном управлении разведки не предоставили развернутый комментарий по этому поводу. Представитель ведомства Андрей Юсов сообщил, что "пока не может прокомментировать эту информацию".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2023 Владислав Трубицын попал в розыск в Ереване из-за кражи ценных книг из Национальной библиотеки Армении.