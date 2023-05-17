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Основания есть: в САП рассказали, почему главу Верховного суда следует держать под стражей

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Всеволод Князев
Всеволод Князев

Следователи нашли не всю сумму взятки

Во время обысков у главы Верховного суда Всеволода Князева были найдены не все "меченые" деньги, которые были переданы ему в качестве взятки.

Как сообщает sud.ua, прокурор САП Александр Омельченко рассказал, что Князев получил неправомерную выгоду в два этапа.

По его словам, следователи НАБУ провели около 30 обысков, в том числе и в доме Князева, в результате которых изъяли меченых купюр на 450 тысяч долларов, однако это далеко не все идентифицированные средства. Именно поэтому прокуратура настаивала на том, чтобы Князев был задержан и содержался под стражей.

"Если будет принято решение об освобождении из-под стражи, есть все риски, что мы эти средства больше не найдем", — добавил Омельченко.

Он отметил, что деньги, которые получал Князев были предназначены для передачи другим судьям, а потому до сих пор могут находиться у них.

По словам прокурора, часть меченых купюр были найдены у около 20 судей, однако оставшиеся до сих пор ищут.

"На самом деле найти эти средства очень просто – нужно спросить у господина Князева, где они", — добавил он.

Кроме того, Омельченко добавил, что Князев мешал проводить обыски, пытался пользоваться телефоном и выхватывал его у следователей.

Как сообщалось ранее, сам Князев говорил, что сам показал, где находились средства, а также способствовал следствию, а потому считает свое задержание неправомерным.

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#САП #Верховный суд #Всеволод Князев