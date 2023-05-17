Підстави є: у САП розповіли, чому голову Верховного суду слід тримати під вартою

Слідчі знайшли не всю суму хабара

Під час обшуків у голови Верховного суду Всеволода Князєва були знайдені не всі "мічені" гроші, які були передані йому як хабар.

Як повідомляє sud.ua, прокурор САП Олександр Омельченко розповів, що Князєв отримав неправомірну вигоду у два етапи.

За його словами, слідчі НАБУ провели близько 30 обшуків, у тому числі й у будинку Князєва, внаслідок яких вилучили мічених купюр на 450 тисяч доларів, проте це далеко не всі ідентифіковані кошти. Саме тому прокуратура наполягала на тому, щоб Князєва затримали і утримували під вартою.

"Якщо буде ухвалено рішення про звільнення з-під варти, є всі ризики, що ми ці кошти більше не знайдемо", — додав Омельченко.

Він зазначив, що гроші, які отримував Князєв, були призначені для передачі іншим суддям, а тому досі можуть перебувати у них.

За словами прокурора, частину мічених купюр було знайдено у близько 20 суддів, проте ті, що залишились, досі шукають.

"Насправді знайти ці кошти дуже просто – потрібно запитати у пана Князєва, де вони", — додав він.

Крім того, Омельченко додав, що Князєв заважав проводити обшуки, намагався користуватися телефоном та вихоплював його у слідчих.

Як повідомлялося раніше, сам Князєв говорив, що сам показав, де знаходилися кошти, а також сприяв слідству, а тому вважає своє затримання неправомірним.