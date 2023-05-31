"Слуга" Трубіцин, спійманий на великому хабарі, втік за кордон: до чого тут Буданов

Трубіцин виїхав із країни ввечері 13 травня через пункт пропуску Рава-Руська

Депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого спіймали на багатомільйонному хабарі, виїхав з України в напрямку Польщі з дозволу голови Держприкордонслужби нібито на підставі листа від голови ГУР МО Кирила Буданова.

Про це повідомляють журналісти проекту "Схеми", посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що депутат виїхав за межі України ввечері 13 травня через пункт пропуску Рава-Руська на своєму авто Mercedes S 600. Це сталося за три дні до того, як мало відбутися засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, за якою Трубіцин проходить обвинуваченим. З того моменту він так і не повернувся. У зв’язку з цим прокурор САП ініціював його оголошення до міжнародного розшуку.

За інформацією джерел "Схем" у кількох органах, обізнаних з обставинами виїзду депутата, Трубіцин для перетину кордону скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони від 27 січня поточного року, підписаним начальником ГУР Кирилом Будановим.

"У ньому голова ГУР звернувся до керівника ДПСУ Сергія Дейнека і попросив посприяти "безперешкодному перетину кордону" для виїзду у відрядження з 28 січня по 25 травня 2023 року п’ятьом людям, серед яких і Трубіцин. Також там згадують марку та номер його автомобіля", — йдеться у розслідуванні.

Журналісти наголосили, що Держприкордонслужба повідомила прокурорам САП про те, що депутат Київрада отримала дозвіл на виїзд саме на підставі цього листа.

Тим часом на запит "Схем" у Головному управлінні розвідки не надали розгорнутий коментар з цього приводу. Представник відомства Андрій Юсов повідомив, що "поки що не може прокоментувати цю інформацію".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2023 року Владислав Трубіцин потрапив у розшук у Єревані через крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії.