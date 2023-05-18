На великому хабарі попалися два ТОП-перевертня у погонах - ЗМІ

Правоохоронців підозрюють у отриманні неправомірної вигоди на суму понад сто тисяч доларів

НАБУ затримала ще двох українських чиновників. Їх підозрюють у отриманні неправомірної вигоди на суму понад сто тисяч доларів.

Про це повідомив журналіст Олексій Таймурзін.

За інформацією журналіста, йдеться керівника та заступника Слобожанської окружної прокуратури Катеба Олега та Батрака Станіслава. Їх затримали на хабарі у розмірі 132 тисячі доларів.

"У Дніпрі працівники НАБУ прийняли на хабарі в 132.000 $ керівника та заступника Слобожанської окружної прокуратури, Катеба Олега та Батрака Станіслава", - йдеться у повідомленні журналіста.

Варто зазначте, що офіційної інформації з цього приводу поки що немає.

І поки що деталі затримання невідомі ЗМІ розповіли про те, що відомо про фігурантів. Так, раніше Катеба працював заступником керівника Дніпродзержинської місцевої прокуратури. У 2015 році він претендував на посаду у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Станіслав Батрак провів свою кар’єру в прокуратурі Дніпропетровської області. У 2016 році він заповнив анкету чесноти, в якій вказував, що не робив корупційних дій. 2020 року Батрак в обласній прокуратурі займався процесуальним керівництвом у досудових розслідуваннях, які веде Нацполіція.

Нагадаємо, рані ми писали про те, що НАБУ затримано Голову Верховного суду на великому хабарі. Під час обшуків у Всеволода Князєва знайшли не всі "мічені" гроші.