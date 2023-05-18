"На вигляд як топ-модель": таємна агентка допомогла НАБУ викрити ексглаву Верховного суду

Такий прийом НАБУ допоміг вивести на чисту воду Князєва

Національне антикорупційне бюро України записало переговори колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, який був затриманий на великому хабарі за допомогою впровадження дівчини-агента.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила українська журналістка Любов Величко.

За її словами, до посібника Князєва Олега Горецького на співбесіду з працевлаштування прийшла студентка. Претендентка на посаду була яскравою та симпатичною, що своєю чергою зіграло на її користь. Горецький прийняв її на роботу.

"Але студентка не проста, а дуже і дуже красива, на вигляд як топ-модель. Горецький взяв дівчину на роботу і сам вирішив її всьому вчити. Постійно запрошував до себе в кабінет, знайомив із суддями, понти при ній ганяв (мовляв, з Князєвим на рівних, як друзі, говорив). Словом, спокушав красуню, як міг. Багатьом суддям та Князєву теж дівчина була до душі, ходили й слину пускали", — пише Любов.

Насправді дівчина була агентом НАБУ. Не привертаючи уваги, їй вдалося обвісити весь адвокатський офіс пристроями для прослуховування. Таким чином НАБУ вдалося отримати записи переговорів.

Тим часом Вища рада правосуддя дала добро на утримання під вартою Всеволода Князєва. Рішення підтримали 14 членів ВСП. Напередодні САП звернулася до ради з відповідним клопотанням. Про це повідомляє "Суспільне".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 травня Всеволода Князєва було затримано на отриманні великого хабаря в розмірі майже трьох мільйонів доларів. 16 травня прокурор САП Олександр Омельченко підтвердив затримання ексглави Верховного суду. Йому загрожує покарання як позбавлення волі. Тим часом ЗМІ з’ясували, за яку справу голові ВС дали такий хабар.