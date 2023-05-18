"С виду как топ-модель": тайная агентка помогла НАБУ разоблачить экс-главу Верховного суда

Такая уловка НАБУ помогла вывести на чистую воду Князева

Национальное антикоррупционное бюро Украины записало переговоры бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, который был задержан на крупной взятке, с помощью внедрения девушки-агента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская журналистка Любовь Величко.

По ее словам, к пособнику Князева Олегу Горецкому на собеседование по трудоустройству пришла студентка. Претендентка на должность была яркой и симпатичной, что в свою очередь сыграло в ее пользу. Горецкий принял ее на работу.

"Но студентка не простая, а очень и очень красивая, с виду как топ-модель. Горецкий взял девушку на работу и сам решил ее всему учить. Постоянно приглашал к себе в кабинет, знакомил с судьями, понты при ней гонял (мол, с Князевым на равных, как друзья, говорил). Словом, обольщал красавицу, как мог. Многим судьям и Князеву тоже девушка была по душе, ходили и слюну пускали", — пишет Любовь.

На самом же деле девушка была агентом НАБУ. Не привлекая внимания, ей удалось обвесить весь адвокатский офис прослушивающими устройствами. Таким образом, НАБУ удалось получить записи переговоров.

Тем временем Высший совет правосудия дал добро на удерживание под стражей Всеволода Князева. Решение поддержали 14 членов ВСП. Накануне САП обратилась в совет с соответствующим ходатайством. Об этом сообщает "Суспільне".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 мая Всеволод Князев был задержан на получении крупной взятки в размере почти трех миллионов долларов. 16 мая прокурор САП Александр Омельченко подтвердил задержание экс-главы Верховного суда. Ему грозит наказание в виде лишения свободы. Тем временем СМИ выяснили, за какое дело председателю ВС дали такую взятку.