На крупной взятке попались два ТОП-оборотня в погонах - СМИ

Правоохранителей подозревают в получении неправомерной выгоды на сумму более ста тысяч долларов

НАБУ задержала еще двух украинских чиновников. Их подозревают в получении неправомерной выгоды на сумму более ста тысяч долларов.

Об этом сообщил журналист Алексей Таймурзин.

По информации журналиста, речь идет руководителя и заместителе Слобожанской окружной прокуратуры Катебе Олеге и Батраке Станиславе. Их задержали на взятке в размере 132 тысяч долларов.

"В Днепре работники НАБУ приняли на взятке в 132.000$ руководителя и заместителя Слобожанской окружной прокуратуры, Катеба Олега и Батрака Станислава", — говорится в сообщении журналиста.

Стоит отметитесь, что официальной информации по этому поводу пока нет.

И пока детали задержания неизвестны СМИ рассказали о том, что известно о фигурантах. Так, ранее Катеба работал заместителем руководителя Днепродзержинской местной прокуратуры. В 2015 году он претендовал на должность в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Станислав Батрак свою карьеру провел в прокуратуре Днепропетровской области. В 2016 году он заполнил анкету добродетели, в которой указывал, что не совершал коррупционных действий. В 2020 году Батрак в областной прокуратуре занимался процессуальным руководством в досудебных расследованиях, которые ведет Нацполиция.

Напомним, ране мы писали о том, что НАБУ задержано Главу Верховного суда на крупной взятке. Во время обысков у Всеволода Князева были найдены не все "меченые" деньги.