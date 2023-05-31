Обвинувачений у хабарі "Слуга народу" втік за кордон завдяки листу Буданова: у ГУР пояснили ситуацію

У розвідці кажуть, що зробили це на прохання іншої спецслужби

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого раніше спіймали на багатомільйонному хабарі, зміг виїхати за кордон завдяки листу за підписом глави відомства Кирила Буданова.

Як повідомляє Радіо Свобода, інформацію про це надав представник ГУР Андрій Юсов.

"Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки та оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою та на їхнє офіційне звернення", — сказав він.

Представник розвідки не став говорити, яка саме структура запросила такий дозвіл, додавши, що ця інформація, можливо, буде оприлюднена пізніше.

Як повідомлялося раніше, журналісти "Схем" повідомили, що Трубіцин виїхав 13 травня через пункт пропуску Рава-Руська на своєму авто Mercedes S 600. Це сталося за три дні до того, як мало відбутися засідання Вищого антикорупційного суду у справі, за якою депутат проходить обвинуваченим.

Варто зазначити, що у ЗМІ з’являлася інформація, що 10 років тому Владислав Трубіцин потрапив у розшук у Єревані через крадіжку цінних книг із Національної бібліотеки Вірменії.