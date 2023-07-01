Нарушения ему нипочем: политик из орбиты Ющенко и Януковича строит "небоскреб" в центре Киева

Политик уже не раз нарушил закон при строительстве, считают суды и парвоохранители, но почему то никто его не может остановить

В Киеве продолжаются строительные скандалы: в сети обратили внимание на эпопею с высотным зданием по улице Мечникова, 7б, расположенным рядом с Александровской больницей в центре украинской столицы.

Как пишет на своей странице в Facebook блогер Георгий Могильный, ныне упраздненная Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в 2018 году выдала разрешение на строительство дома. Однако в судах удалось доказать незаконность этого разрешения и в 2019-м оно было отменено.

В 2020-2021 годах ГАСИ семь раз отказала в выдаче разрешения на это мегаскандальное и незаконное, по ее мнению строительство, но ее преемник — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ), такое разрешение снова выдала 6 июня. После этого скандал вспыхнул с новой силой, ведь выданное разрешение имеет массу нарушений.

Строительство началось через 15 лет

История скандального здания, или как оно именуется официально – жилой комплекс "Egoist Residence", началась 23 октября 2003 года, когда решением Киеврады земельный участок с кадастровым номером 8000000000:82:026:0013 был передан в аренду на 15 лет ООО "Будинформ". Планировалось, что на участке будет построен жилой дом с офисами и паркингом.

Арендатор, действительно, начал строить дом на участке, но сделал это… спустя 15 лет, раз накануне окончания срока аренды в октябре 2018 года.

Весной 2019 года стройка стала предметом обращения депутата Киеврады от фракции "Самопомощь" Натальи Манойленко, в котором она говорила о неудобствах, которые это строительство причиняет пациентам расположенной рядом Александровской больницы.

Стройплощадка стоит буквально через забор от больницы

Так, ежедневно через больницу проезжали до 10 бетоновозов, на территории медучреждения часто стояла строительная техника, на что не имела права даже несмотря на разрешение руководства Александровки.

Впрочем, поскольку полученное тогда разрешение ГАСИ через суд признали незаконным, строительство прекратилось и все эти неудобства прекратились сами по себе. Но как оказалось – не навсегда.

Разрешение с кучей ошибок

В Реестре разрешительных строительных документов можно найти разрешение на строительство по улице Мечникова, 7б, за номером 13230529201.

Согласно ему, будущий ЖК "Egoist Residence" располагается на земельном участке в 22 "сотки". Высота 32-х наземных этажей составит 100 метров, под землей расположатся еще пять. В здании будет 201 квартира и подземный паркинг на 148 авто.

Так дом должен выглядеть в построенном виде

В этом документе уже можно найти ряд явных нарушений:

градостроительные условия и ограничения (ГУО) выданы 21 мая еще 2010 года, хотя они утратили силу еще 12.04.2013 по императивной норме ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности", т.к. изданы до вступления в силу этого закона (были действительны два года с 12.04.2011). И именно за это нарушение, как утверждает Георгий Могильный, было отменено разрешение, выданное ГАСИ в 2018 году;

площадь земельного участка всего 2239 кв. м, хотя для жилого дома, тем более такого высотного и с таким количеством квартир, необходимы хотя бы 0,5 га.

Однако разрешение выдали, что само по себе служит прецедентом как для подобных нарушений в будущем, так и поводом для аннулирования решения через суд, как это уже случилось с прошлым разрешением от ГАСИ. Тем более, что богатый опыт судовых баталий у ООО "Будинформ" — имеется.

Следствие и Киеврада против "Будинформа"

Нельзя сказать, что нарушения со стороны арендатора земельного участка оставались незамеченными. Так, 14 ноября 2019 года Киеврада отказалась продлить аренду земельного участка с "Будинформ", в ответ последний пошел в суд и уже 21 ноября 2019 года в Хозсуде Киева добился разрешения пользоваться участком до решения суда. Окончательно вопрос решился в октябре 2020 года, когда Верховный суд Украины отклонил уже кассационную жалобу Киеврады и оставил аренду земельного участка за "Будинформом".

Любопытно, что в Голосеевском райсуде Киева лежит дело о злоупотреблении служебным положением неких чиновников ГАСИ, КГГА, других органов власти и уклонении от налогов ряда застройщиков.

В документе утверждалось, что вместо многофункционального комплекса фактически организовано строительство жилого комплекса. При разрешенной застройке в 27 метров в зоне охраняемого ландшафта — запланировано возведение 100-метрового 33-этажного "небоскреба". Кроме того, в октябре-ноябре 2019 года генподрядчик под видом устройства ливневой канализации и укрепления склонов проводил работы по устройству фундамента жилого комплекса.

Тем не менее, рассмотрение дела застопорилось и последний раз суд собирался по данному вопросу еще 24 сентября 2021 года.

Что считало следствие

Нардепу закон не писан?

Но почему ООО "Будинформ" столь нагло попирает законы и нарушает правила? Возможно, ответ кроется в том, что оно на 50% принадлежит народному депутату Виктору Бондарю. Может, он и не очень известный широким массам, но весьма опытный в украинской политике.

Еще в 2005 году при президенте Викторе Ющенко он стал министром транспорта и связи, в 2006-2007 гг. — был замом главы Секретариата президента, в 2007-2010 гг. являлся губернатором Днепропетровской области. При президенте Викторе Януковиче в 2012-м прошел в Верховную Раду как самовыдвиженец. Уже в парламенте Бондарь вошел в состав пропрезидентсткой Партии регионов, из которой сбежал в 2014-м. В том же году он вернулся в Раду как мажоритарщик, а в 2015-м стал главой партии "Возрождение", а в 2019-м даже был кандидатом в президенты.

Нынешний созыв Верховной Рады также не обошелся без Виктора Бондаря – на выборах он повторил свой излюбленный прием и прошел в парламент как самовыдвиженец, затем снова возглавил депутатскую фракцию – теперь уже "За будущее", а в 2022-м вновь стал внефракционным.

Все это говорит о немалом политическом опыте Виктора Бондаря и умении держать нос по ветру в интересах не какой-то одной политической идеологии, а исключительно своей выгоды.

Впрочем, опыт общения с правоохранителями у политика тоже имеется – в 2010-2011 годах его подозревали в нанесении государству ущерба в 5,5 млн грн, правда, дело было закрыто.

Однако в нынешнем составе Верховной Рады Виктор Бондарь — далеко не единственный, кто печется о своей выгоде. Довольно успешно это могут делать и главные лица президентской партии "Слуга народа" — ее глава Елена Шуляк и глава фракции в парламенте Давид Арахамия.