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Не электричеством единым: 500 млн грн в год может зарабатывать на акцизных марках фирма, близкая к "слуге" Арахамии

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Никита Синицин Никита Синицин
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Новая акцизная марка озолотит окружение Арахамии
Новая акцизная марка озолотит окружение Арахамии. Фото Открытые источники

Принятие одного постановления Кабмина способно обогатить заинтересованных лиц на сотни миллионов гривен

Пока украинская винодельческая отрасль требует защиты внутреннего рынка от импортного вина, производители более крепкого алкоголя и сигарет протестуют против введения новых акцизных марок и резкого роста их цены.

Так, еще в апреле Кабинет министров предупредил о подорожании акцизных маркок на сигареты и табачные изделия, впервые с 2014 года, до 0,35 и 0,16 грн соответственно. Но, как оказалось, дело не только в росте цены, но и в том, кто будет зарабатывать на этом.

История вопроса

19 июня Кабмин принял постановление №618, согласно которому с 1 сентября вводится акцизная марка нового образца, с голографической лентой. При этом старые марки должны будут бесплатно до 31 января 2024 года обменять на новые.

Предприниматели через Европейскую бизнес-ассоциацию выразили недоумение, ведь, согласно обсуждаемому в Раде законопроекту №8287, с 2026 года планируется отказаться от голографической защиты. При этом само постановление КМУ с бизнесом никак не обсуждал.

В Европейской бизнес-ассоциации подчеркнули, что голографическую защиту марки использовали ранее, но в 2012 году отменили, а в 2020-м такой же обмен старых марок на новые провалили. Бизнес остался с 6,1 млн старых акцизных марок и убытком в 1 млн грн.

Но главное, нелегальный рынок сигарет и алкоголя, по мнению бизнеса, от введения новых марок никак не пострадает, ведь реализация контрафакта происходит безо всяких марок. К примеру, "левые" сигареты продают как реализованные в магазинах беспошлинной торговли Duty Free. Нелегально же изготовленный алкоголь и вовсе продают без всяких акцизных марок, и бороться с ним, по мнению бизнеса, следует ликвидацией источников производства и поступления на рынок нелегального спирта.

Но, вероятнее всего, аргументы бизнеса просто проигнорируют, ведь лоббистом данного решения может оказаться глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Давид Арахамия

ОТ ЕДАПС к "Инновационно-индустриальной группе"

Как заметил Telegram-канал "Монополист", специализирующийся на экономических расследованиях, голографическая защита на акцизных марках существовала в период, когда их производил концерн ЕДАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система).

За все время существования (до 2016 года) ЕДАПС постоянно обвиняли в нарушениях и завышении цен на услуги по производству документов высокой степени защиты, в том числе акцизных марок.

В 2015-м правительство официально обвинило ЕДАПС в завышении цен на свои услуги, ведь после передачи производства бланков для паспортов в ГП "Полиграфический комбинат "Украина" их стоимость снизилась с 270 до 120 гривен.

Были претензии к главе ЕДАПС Юрию Сидоренко и у США, так что в конце концов он бежал из Украины и ныне находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Юрий Сидоренко

И в том же 2015 году ЕДАПС "сменила вывеску", став ООО "Инновационно-индустриальная группа" (ИИГ), и с тех пор периодически пытается вернуться на рынок производства паспортов.

В настоящий момент ООО "Инновационно-индустриальная группа" принадлежит ряду физлиц и офшорных фирм на Кипре. Крупнейшими его владельцами, по данным аналитической системы YouControl, являются бизнесмен Тариям Матар Мохаммед и Ирина Обиденко (по 24,9% у каждого).

Еще в 2019 году украинский бизнесмен и политик Михаил Бродский в своем блоге обратил внимание: несмотря на отсутствие Юрия Сидоренко в числе учредителей, компания по-прежнему подконтрольна ему через партнеров. Более того, "Инновационно-индустриальная группа" планировала заработать на печати 15 млн паспортов.

Вернуться на рынок производства документов ООО ИИГ удалось в 2021-м, по данным издания "Наші гроші", с ноября 2021 по сентябрь 2022 года фирма из орбиты Юрия Сидоренко "Полли-сервис" заработала на гостендерах 1,4 млрд грн.

Связывали это с тем фактом, что директором полиграфкомбината "Украина" стала Татьяна Бондаренко, подруга экс-топменеджера ЕДАПСа, а ныне совладелицы ООО ИИГ Ирины Обиденко.

Комбинат находится под влиянием друзей его директора

Другой партнер по "Инновационно-индустриальной группе" Тариям Матар Мохаммед "засветился" в импорте электроэнергии из Беларуси в конце 2021 года через компанию Vector Energy Innovation, покупавшей электричество по 59 долл. за МВт·час и продававшей украинским компаниям по 100 долларов.

Как утверждал "Апостроф", лоббистом данной схемы импорта белорусской электроэнергии был глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Как предполагает Telegram-канал "Монополист", именно Арахамия мог пролоббировать постановление КМУ №8287 и влияния главы фракции партии, обладающей монобольшинством в Раде, несомненно, хватит для этого.

Но какую сумму может заработать экс-ЕДАПС, а ныне ИИГ и Юрий Сидоренко?

500 млн гривен на акцизных марках ежегодно?

Сложно посчитать, о каких суммах на производстве акцизных марок можно говорить, но некоторые расчеты сделать вполне возможно.

Так, согласно последним данным, в 2020 году в Украине официально произвели 44,5 декалитров водки, что соответствует примерно 445 млн литров водки или 890 млн бутылок по 0,5 л крепкого напитка.

Хотя производство легальной водки в Украине постоянно падает, все же можно предположить, что в год отрасль производит около 800 млн бутылок, что при цене акцизной марки в 0,35 грн дает порядка 280 млн грн.

Чуть больше ясности с сигаретами – по итогам 2022 года 20% табачного рынка Украины занимает контрафакт, что составляет 7 млрд сигарет. Таким образом несложно посчитать что легальный рынок — это примерно 28 млрд сигарет или 1,4 млрд пачек табачных изделий. С учетом цены акцизной марки на сигареты в 16 копеек за пачку производителям придется отдать примерно 220 млн грн.

Впрочем, платить эти деньги (около 500 млн грн) производители алкоголя и сигарет будут все же ГП "Полиграфический комбинат "Украина". Но последнему придется поделиться с владеющим всеми патентами на голографическую защиту ООО СП "Голография". А последняя на 100% принадлежит ООО "Инновационно-индустриальная группа".

Иначе говоря, полиграфкомбинат "Украина" заплатит за использование интеллектуальных прав при производстве новой акцизной марки, но сколько это будет – знает только директор комбината Татьяна Бондаренко. А также, возможно, подруга директора госпредприятия и совладелица ООО ИИГ Ирина Обиденко.

Отметим, что топ-лица партии "Слуга народа" все чаще попадают в сомнительные ситуации, когда они могут оказаться причастными к крупным расходам бюджетных средств на не самые разумные проекты.

Например, глава партии, народный депутат Елена Шуляк может быть причастна к выделению 1,5 млрд грн из киевского горбюджета на строительство 8-полосного автобана на окраине Киева. В сети недоумевают: зачем прокладывать автостраду, и связывают это с возможным строительством жилого комплекса на земельнм участке в 113,5 га, в котором может участвовать окружение экс-президента Виктора Януковича.

Теги:
#Скандал #ЕДАПС #Акцизные марки #Юрий Сидоренко #Давид Арахамия #сигареты