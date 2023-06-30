Не электричеством единым: 500 млн грн в год может зарабатывать на акцизных марках фирма, близкая к "слуге" Арахамии

Принятие одного постановления Кабмина способно обогатить заинтересованных лиц на сотни миллионов гривен

Пока украинская винодельческая отрасль требует защиты внутреннего рынка от импортного вина, производители более крепкого алкоголя и сигарет протестуют против введения новых акцизных марок и резкого роста их цены.

Так, еще в апреле Кабинет министров предупредил о подорожании акцизных маркок на сигареты и табачные изделия, впервые с 2014 года, до 0,35 и 0,16 грн соответственно. Но, как оказалось, дело не только в росте цены, но и в том, кто будет зарабатывать на этом.

История вопроса

19 июня Кабмин принял постановление №618, согласно которому с 1 сентября вводится акцизная марка нового образца, с голографической лентой. При этом старые марки должны будут бесплатно до 31 января 2024 года обменять на новые.

Предприниматели через Европейскую бизнес-ассоциацию выразили недоумение, ведь, согласно обсуждаемому в Раде законопроекту №8287, с 2026 года планируется отказаться от голографической защиты. При этом само постановление КМУ с бизнесом никак не обсуждал.

В Европейской бизнес-ассоциации подчеркнули, что голографическую защиту марки использовали ранее, но в 2012 году отменили, а в 2020-м такой же обмен старых марок на новые провалили. Бизнес остался с 6,1 млн старых акцизных марок и убытком в 1 млн грн.

Но главное, нелегальный рынок сигарет и алкоголя, по мнению бизнеса, от введения новых марок никак не пострадает, ведь реализация контрафакта происходит безо всяких марок. К примеру, "левые" сигареты продают как реализованные в магазинах беспошлинной торговли Duty Free. Нелегально же изготовленный алкоголь и вовсе продают без всяких акцизных марок, и бороться с ним, по мнению бизнеса, следует ликвидацией источников производства и поступления на рынок нелегального спирта.

Но, вероятнее всего, аргументы бизнеса просто проигнорируют, ведь лоббистом данного решения может оказаться глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Давид Арахамия

ОТ ЕДАПС к "Инновационно-индустриальной группе"

Как заметил Telegram-канал "Монополист", специализирующийся на экономических расследованиях, голографическая защита на акцизных марках существовала в период, когда их производил концерн ЕДАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система).

За все время существования (до 2016 года) ЕДАПС постоянно обвиняли в нарушениях и завышении цен на услуги по производству документов высокой степени защиты, в том числе акцизных марок.

В 2015-м правительство официально обвинило ЕДАПС в завышении цен на свои услуги, ведь после передачи производства бланков для паспортов в ГП "Полиграфический комбинат "Украина" их стоимость снизилась с 270 до 120 гривен.

Были претензии к главе ЕДАПС Юрию Сидоренко и у США, так что в конце концов он бежал из Украины и ныне находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Юрий Сидоренко

И в том же 2015 году ЕДАПС "сменила вывеску", став ООО "Инновационно-индустриальная группа" (ИИГ), и с тех пор периодически пытается вернуться на рынок производства паспортов.

В настоящий момент ООО "Инновационно-индустриальная группа" принадлежит ряду физлиц и офшорных фирм на Кипре. Крупнейшими его владельцами, по данным аналитической системы YouControl, являются бизнесмен Тариям Матар Мохаммед и Ирина Обиденко (по 24,9% у каждого).

Еще в 2019 году украинский бизнесмен и политик Михаил Бродский в своем блоге обратил внимание: несмотря на отсутствие Юрия Сидоренко в числе учредителей, компания по-прежнему подконтрольна ему через партнеров. Более того, "Инновационно-индустриальная группа" планировала заработать на печати 15 млн паспортов.

Вернуться на рынок производства документов ООО ИИГ удалось в 2021-м, по данным издания "Наші гроші", с ноября 2021 по сентябрь 2022 года фирма из орбиты Юрия Сидоренко "Полли-сервис" заработала на гостендерах 1,4 млрд грн.

Связывали это с тем фактом, что директором полиграфкомбината "Украина" стала Татьяна Бондаренко, подруга экс-топменеджера ЕДАПСа, а ныне совладелицы ООО ИИГ Ирины Обиденко.

Комбинат находится под влиянием друзей его директора

Другой партнер по "Инновационно-индустриальной группе" Тариям Матар Мохаммед "засветился" в импорте электроэнергии из Беларуси в конце 2021 года через компанию Vector Energy Innovation, покупавшей электричество по 59 долл. за МВт·час и продававшей украинским компаниям по 100 долларов.

Как утверждал "Апостроф", лоббистом данной схемы импорта белорусской электроэнергии был глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Как предполагает Telegram-канал "Монополист", именно Арахамия мог пролоббировать постановление КМУ №8287 и влияния главы фракции партии, обладающей монобольшинством в Раде, несомненно, хватит для этого.

Но какую сумму может заработать экс-ЕДАПС, а ныне ИИГ и Юрий Сидоренко?

500 млн гривен на акцизных марках ежегодно?

Сложно посчитать, о каких суммах на производстве акцизных марок можно говорить, но некоторые расчеты сделать вполне возможно.

Так, согласно последним данным, в 2020 году в Украине официально произвели 44,5 декалитров водки, что соответствует примерно 445 млн литров водки или 890 млн бутылок по 0,5 л крепкого напитка.

Хотя производство легальной водки в Украине постоянно падает, все же можно предположить, что в год отрасль производит около 800 млн бутылок, что при цене акцизной марки в 0,35 грн дает порядка 280 млн грн.

Чуть больше ясности с сигаретами – по итогам 2022 года 20% табачного рынка Украины занимает контрафакт, что составляет 7 млрд сигарет. Таким образом несложно посчитать что легальный рынок — это примерно 28 млрд сигарет или 1,4 млрд пачек табачных изделий. С учетом цены акцизной марки на сигареты в 16 копеек за пачку производителям придется отдать примерно 220 млн грн.

Впрочем, платить эти деньги (около 500 млн грн) производители алкоголя и сигарет будут все же ГП "Полиграфический комбинат "Украина". Но последнему придется поделиться с владеющим всеми патентами на голографическую защиту ООО СП "Голография". А последняя на 100% принадлежит ООО "Инновационно-индустриальная группа".

Иначе говоря, полиграфкомбинат "Украина" заплатит за использование интеллектуальных прав при производстве новой акцизной марки, но сколько это будет – знает только директор комбината Татьяна Бондаренко. А также, возможно, подруга директора госпредприятия и совладелица ООО ИИГ Ирина Обиденко.

Отметим, что топ-лица партии "Слуга народа" все чаще попадают в сомнительные ситуации, когда они могут оказаться причастными к крупным расходам бюджетных средств на не самые разумные проекты.

Например, глава партии, народный депутат Елена Шуляк может быть причастна к выделению 1,5 млрд грн из киевского горбюджета на строительство 8-полосного автобана на окраине Киева. В сети недоумевают: зачем прокладывать автостраду, и связывают это с возможным строительством жилого комплекса на земельнм участке в 113,5 га, в котором может участвовать окружение экс-президента Виктора Януковича.