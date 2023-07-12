Близька до Арахамії фірма виграла тендер на 140 мільйонів: може заробити до півмільярда гривень

Нардеп і голова фракції СН у парламенті може лобіювати фірму відому своїми сумнівними операціями ще за Януковича

Поліграфічний комбінат "Україна" 4 липня провів процедуру держзакупівлі на 140,5 млн. грн., на які було куплено 810 тисяч погонних метрів голографічної стрічки. Переможцем стало ТОВ "Поллі-сервіс".

Втім, назвати це тендером не можна, оскільки продавець був один, і лише він має патенти на голографічний захист.

Про це "Телеграф" дізнався із повідомлення сайту держзакупівель Prozorro.ua, але раніше попереджав про таку можливість.

Був ЄДАПС – стала "Інформаційно-інноваційна група"

Так, у червні уряд несподівано вирішив відродити практику захисту акцизних марок голографічними елементами. Задля цього було прийнято постанову Кабміну №618, тож власники інтелектуальних прав на голографічний захист почали підраховувати майбутній прибуток.

Йдеться про ТОВ " Інформаційно-інноваційна група ", яка до 2015 року називалася ЄДАПС (Єдина державна автоматизована паспортна система). З 2004 року підприємство друкувало для держави документи високого ступеня захисту, зокрема акцизні марки.

Щоправда, 2015-го Кабмін звинуватив ЄДАПС у завищенні цін на свої послуги, а ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" знизив ціну друку бланків паспортів у два рази з 270 до 120 гривень.

Після такого удару ЄДАПС і перетворився на ТОВ "Інформаційно-інноваційна група" (ІДГ), а її засновник Юрій Сидоренко втік із України.

Юрій Сидоренко

На якийсь час бізнес ТОВ "ІІГ" загас, але все змінилося через два роки після зміни влади.

Добре, коли замовник – твоя подруга: чому ІДВ виграє тендери

2021-го директором поліграфкомбінату "Україна" стала Тетяна Бондаренко, подруга екс-топменеджера ЄДАПСу, а нині співвласника ТОВ ІІГ Ірини Обиденко.

В результаті, за підрахунками видання "Наші гроші", з листопада 2021 року по вересень 2022 року фірма з орбіти Юрія Сидоренка "Поллі-сервіс" заробила на держтендерах 1,4 млрд грн. Більше того, за даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Поллі-сервіс" на 100% належить саме ТОВ "Інформаційно-інноваційна група".

Акцизні марки з голографічним захистом

Загалом, за даними YouControl, "Поллі-сервіс" з 2022 року заробив приблизно 8 млрд 449 млн грн. І такі доходи фірми, якою колись вказали на двері, не повинні дивувати, як і лобі у Кабміні. Адже заступництво фірмі може надавати народний депутат і голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

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Прізвище Арахамії в контексті ІІГ спливло наприкінці 2021 року, коли, за даними ЗМІ, він виступив лобістом імпорту електроенергії з Білорусі через фірму Vector Energy Innovation. Остання належить бізнесменові з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Таріям Матар Мохаммеду, він також володіє і 24,9% ТОВ "Інформаційно-інноваційна група". Та й сам голова ЄДАПС Юрій Сидоренко переховується саме в ОАЕ. Словом, забагато для простого збігу.

В результаті, як припускає Telegram-канал "Монополіст", який спеціалізується на економічних розслідуваннях, саме голова фракції СН у парламенті може допомагати поверненню "голографічної схеми".

Як підрахував раніше "Телеграф", виробникам алкоголю та тютюнових виробів доведеться викласти за акцизні марки не менше 500 млн грн, чимала частина з яких піде саме виробнику голографічного захисту. Тобто тому ж ТОВ "Інформаційно-інноваційна група" в особі "Поллі-сервіс".