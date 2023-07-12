Близкая к Арахамии фирма выиграла тендер на 140 миллионов: может заработать до полумиллиарда гривен

Нардеп и глава фракции СН в парламенте может лоббировать фирму известную своими сомнительными операциями еще при Януковиче

Полиграфический комбинат "Украина" 4 июля провел процедуру госзакупки на 140,5 млн грн, на которые были куплены 810 тысяч погонных метров голографической ленты. Победителем стало ООО "Полли-сервис".

Впрочем, назвать это тендером нельзя, поскольку продавец был один, и только он владеет патентами на голографическую защиту.

Об этом "Телеграф" узнал из сообщения сайта госзакупок Prozorro.ua, но ранее предупреждал о подобной возможности.

Был ЕДАПС – стала "Информационно-инновационная группа"

Так, в июне правительство неожиданно решило возродить практику защиты акцизных марок голографическими элементами. Ради этого было принято постановление Кабмина №618, так что владельцы интеллектуальных прав на голографическую защиту принялись подсчитывать будущую прибыль.

Речь идет об ООО "Информационно-инновационная группа", которая до 2015 года называлась ЕДАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система). С 2004 года предприятие печатало для государства документы высокой степени защиты, в том числе акцизные марки.

Правда, в 2015-м Кабмин обвинил ЕДАПС в завышении цен на свои услуги, а ГП "Полиграфический комбинат "Украина" снизил цену печати бланков паспортов в два с лишним раза, с 270 до 120 гривен.

После такого удара ЕДАПС и превратился в ООО "Информационно-инновационная группа" (ИИГ), а ее учредитель Юрий Сидоренко бежал из Украины.

Юрий Сидоренко

На какое-то время бизнес ООО "ИИГ" затух, но все изменилось спустя два года после смены власти.

Хорошо, когда заказчик – твоя подруга: почему ИИГ выигрывает тендеры

В 2021-м директором полиграфкомбината "Украина" стала Татьяна Бондаренко, подруга экс-топменеджера ЕДАПСа, а ныне совладелицы ООО ИИГ Ирины Обиденко.

В результате, по подсчетам издания "Наші гроші", с ноября 2021 по сентябрь 2022 года фирма из орбиты Юрия Сидоренко "Полли-сервис" заработала на гостендерах 1,4 млрд грн. Более того, по данным аналитической системы YouControl, ООО "Полли-сервис" на 100% принадлежит именно ООО "Информационно-инновационная группа".

Акцизные марки с голографической защитой

Всего, по данным YouControl, "Полли-сервис" с 2022 года заработал примерно 8 млрд 449 млн грн. И такие доходы фирмы, которой некогда указали на дверь, не должны удивлять, как и лобби в Кабмине. Ведь покровительство фирме может оказывать народный депутат и глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуг народа" в ВР – "в доле"?

Фамилия Арахамии в контексте ИИГ всплыла в конце 2021 года, когда, по данным СМИ, он выступил лоббистом импорта электроэнергии из Беларуси через фирму Vector Energy Innovation. Последняя принадлежит бизнесмену из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тариям Матар Мохаммеду, он же владеет и 24,9% ООО "Информационно-инновационная группа". Да и сам глава ЕДАПС Юрий Сидоренко скрывается именно в ОАЭ. Словом, многовато для простого совпадения.

В результате, как предполагает Telegram-канал "Монополист", специализирующийся на экономических расследованиях, именно глава фракции СН в парламенте может помогать возврату "голографической схемы".

Как подсчитал ранее "Телеграф", производителям алкоголя и табачных изделий придется выложить за акцизные марки не менее 500 млн грн, немалая часть из которых пойдет именно производителю голографической защиты. То есть, тому же ООО "Информационно-инновационная группа" в лице "Полли-сервис".