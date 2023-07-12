Лес — это только начало? Как Тищенко пытался взять "жирную" отрасль под свой контроль

В планах нардепа мог быть контроль над целым министерством

История с выделением 5 млн гривен на пиар ГП "Леса Украины" оказалась тесно связанной с интересом, который проявил к лесной отрасли одиозный народный депутат Николай Тищенко.

Результатом этого интереса уже стало увольнение Юрия Болоховца с поста главы Государственного агентства лесных ресурсов. Последний с мая руководит уже ГП "Леса Украины", однако Тищенко продолжает активничать в этой отрасли.

"Телеграф" решил выяснить, чем вызван такой интерес нардепа.

ВСК не поверили, но она работает?

Главным средством борьбы с "лесной мафией" Тищенко избрал временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования действий Госагентства лесных ресурсов Украины. Комиссия была создана в октябре 2022 года.

Деятельность ВСК Николай Тищенко пиарил как мог, в том числе весьма сомнительными методами. Однако в целом ему это не помогло — и отчет ВСК, и ее предложения не были поддержаны парламентариями.

Однако нардепа такое недоверие не смутило. Судя по личной Facebook-странице Николая Тищенко, он считает, что ВСК (которую он называет "Нацресурс") продолжает работать. Ее деятельность народный избранник активно освещает в соцсетях.

К примеру, с 5 июня по 5 июля на Facebook-странице Тищенко появилось восемь постов о нарушениях в лесной отрасли Украины, в которых не раз упоминалась ВСК "Нацресурс".

Без сомнения, интерес народного избранника к лесной отрасли страны весьма похвален. Более того, восемь постов за месяц даже мало для описания негативных явлений в этой сфере экономики… но удивляет другое.

Так, упоминание ВСК создавало впечатление, что она продолжает работать. Например, "берет на контроль" расследование ГБР после обысков в ГП "Леса Украины" и лесном хозяйстве "Белокоровичи" в Житомирской области.

На деле же, в своем отчете от 21 апреля созданная на шесть месяцев (с октября 2022 года по апрель 2023 года) ВСК предлагала продлить свои полномочия еще на полгода. Однако отчет не был принят Верховной Радой – из 226 необходимых голосов за него проголосовали всего 130 нардепов.

Проще говоря, полномочия временной следственной комиссии, возглавляемой Николаем Тищенко, истекли еще в апреле, и в чем может заключаться законный "контроль" с ее стороны за расследованием ГБР – непонятно.

Тем не менее сам Николай Тищенко продолжает "болеть душой" за лесную отрасль и пытаться вставить при случае напоминание о своей ВСК "Нацресурс". Но может так случиться, что нардепу с неоднозначной репутацией попросту нужно, чтобы его ВСК была на слуху.

Взять Минэкологии и сделать "сотку" за три месяца

Созданную в октябре ВСК под руководством Николая Тищенко с первых дней воспринимали не вполне серьезно. Вероятно, из-за репутации ее главы. Ситуация усугубилась в январе после исключения Тищенко из партии "Слуга народа" (после той самой непонятной поездки в Таиланд).

Масла в огонь "лесной" истории подлило аудио, появившееся 12 марта на одном из Telegram-каналов. На записи мужчины, чьи голоса якобы похожи на голоса народных депутата Игоря Негулевского и Николая Тищенко, договариваются взять под контроль Министерство экологии, "заработать" за три месяца 100 млн долл. и сбежать в Азию.

"Нужно походу забрать это министерство. Полностью управлять лесами и нефтью, и газом, и всей х..ней. Тут хватит три месяца работы. И можно уходить в лес… Еще сотку какую-то еб..нуть. Я думаю, двести до конца жизни хватит. Уехать в мою неизведанную ни капли Азию. И х..й меня там кто-то найдет", — рассказывает человек с голосом, похожим на голос нардепа Игоря Негулевского.

Но главное – "ударной силой" в реализации этого плана якобы предполагалось сделать ту самую ВСК Николая Тищенко.

"Сейчас, поскольку мы Тимчасовой слідчей комісією проверяем год, а можем два проверять все, что связано с экологией, добычей. Нефть, газ, лес. Любая труба на любом предприятии. Все полностью", — говорит на аудио человек якобы голосом Игоря Негулевского.

Народный депутат Украины Игорь Негулевский

Оба нардепа так и не прокомментировали это аудио, вероятно, сочтя это ниже своего достоинства. Но был ряд моментов, которые в записи действительно настораживали.

Дружба нардепов и прицел на Минэкологии

Еще в 2020 году Николай Тищенко и Игорь Негулевский попали в скандал, обвинив одного из крупнейших агробизнесменов Украины, владельца СП "Нибулон" Алексея Вадатурского в подкупе народных депутатов. Бизнесмен в свою очередь заявил о подготовке иска против политиков, правда, дальнейшая судьба документа неизвестна. Глава "Нибулона" погиб в ходе обстрела Николаева российскими оккупантами 31 июля 2022 года.

На той самой записи разговора якобы нардепов обсуждалось продление полномочий ВСК "Нацресурс", что в итоге и предлагалось в отчете комиссии. Правда, как было сказано выше, парламент эту идею не поддержал.

Важно уточнить, что Гослесагентство Украины, которым с октября по апрель занималась комиссия Николая Тищенко, подчиняется именно Министерству экологии и природных ресурсов. ВСК по итогам следующих шести месяцев в теории могла бы связать плохую работу Агентства именно с министерством и его руководством.

Правда, в таком случае возникал бы вопрос – а удалось ли бы "концессионерам" Тищенко и Негулевскому, если разговор действительно был между ними, заменить нынешнего министра Руслана Стрельца?

Последний сидит в своем кресле довольно крепко, является технократом, чья работа всех устраивает. Даже связи с Петром Порошенко (в 2015-м Стрелец пытался избраться в Днепропетровский облсовет по спискам БПП) не помешали ему влиться с повышением в новую власть. Уже при Зеленском он прошел путь от директора департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА до целого министра. Словом, выглядела реализация такого плана якобы Тищенко и якобы Негулевского более чем сомнительной.

Тем не менее, "тень" нардепа Николая Тищенко продолжает нависать над украинскими лесами, в то время как его самого дела идут не лучшим образом. Во всяком случае, самый известный бизнес нардепа – столичный ресторан "Велюр" – накануне закрылся. Правда, непонятно, на время или навсегда.