Тищенко опять активничает: нардеп выступил в Раде с необычным предложением (видео)

Тищенко снова отличился странными действиями

Николай Тищенко, который из-за своих постоянных скандалов был изгнан из "Слуги народа", теперь трудится в роли главы Госагентства лесных ресурсов и уже тут успел отличится громкими заявлениями. А сегодня, 3 мая, одиозный нардеп снова обратил внимание общественности на себя, выступая с трибуны Верховной Рады.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Так, Тищенко в роли главы ВСК по вопросам расследования возможных фактов неэффективной деятельности Гослесагенства выступил с отчетом. Помимо прочего он сделал весьма необычное предложение. По его мнению, в воюющей стране на защиту леса нужно направить не полицию и даже не нацгвардию а целые Вооруженные силы.

Но на этом перлы нардепа не закончились. Ведь чтобы напомнить об основанной им "ВСК нацресурс" и сообщить об уничтожении лесов в Карпатах, Тищенко не придумал ничего лучшего, чем напечатать на бумаге всем депутатом листовки.

"Интересно, сколько деревьев нужно было вырубить, чтобы Николай Тищенко смог прорекламировать отчет? Ждем результаты расследования в следующем отчете ВСК Николая Тищенко", — обратил внимание на курьезную ситуацию нардеп Гончаренко.

Напомним, что для свое ВСУ Тищенко ранее еще и изготовил целую форму, чем изрядно насмешил украинцев.