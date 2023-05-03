Тищенко знову активнічає: нардеп виступив в Раді з незвичайною пропозицією (відео)

Тищенко знову відзначився дивними діями

Микола Тищенко, який через свої постійні скандали був вигнаний з "Слуги народу", тепер працює в ролі голови Держагентства лісових ресурсів і вже й тут встиг відзначиться гучними заявами. А сьогодні, 3 травня, одіозний нардеп знову звернув увагу громадськості на себе, виступаючи із трибуни Верховної Ради.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, Тищенко у ролі голови ТСК з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Держлісагенства виступив зі звітом. Крім іншого, він зробив дуже незвичайну пропозицію. На його думку, у країні, що воює, на захист лісу потрібно направити не поліцію і навіть не нацгвардію, а цілі Збройні сили.

Але на цьому перли нардепа не скінчилися. Адже щоб нагадати про засновану ним "ТСК нацресурс" та повідомити про знищення лісів у Карпатах, Тищенко не вигадав нічого кращого, ніж надрукувати на папері всім депутатом листівки.

"Цікаво, скільки дерев потрібно було вирубати, щоб Микола Тищенко зміг прорекламувати звіт? Чекаємо на результати розслідування у наступному звіті ТСК Миколи Тищенка", — звернув увагу на курйозну ситуацію нардеп Гончаренко.

Нагадаємо, що для свого ЗСУ Тищенко раніше ще й виготовив цілу форму, чим неабияк насмішив українців.