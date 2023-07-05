Над украинскими лесами нависла тень нардепа Тищенко: куда уходят миллионы гривен

Война нардепа за лесные ресурсы косвенно стоила бюджету уже 5 миллионов гривен

Немало вопросов вызвал многомиллионный пиар во время войны, который заказало себе государственное предприятие "Леса Украины". До конца текущего года ООО "Мейнстрим" должно будет поработать над имиджем государственных лесных хозяйств.

Как удалось выяснить "Телеграфу", кое-кому в государственном предприятии "Леса Украины" действительно очень нужен пиар, ведь в противном случае он может потерять эту должность, как потерял 3 месяца назад место главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Кто руководит ГП "Леса Украины"

В договоре на пиар-услуги, заключенном ГП "Леса Украины" с ООО "Мейнстрим" 30 июня, обращает на себя внимание тот факт, что подписан он не формальным директором предприятия, а исполнительным директором Игорем Лицурой. И это, очевидно, неспроста, ведь главой госпредприятия является бывший председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец.

Глава ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец

Чуть более 3 месяцев назад, 28 апреля, Юрий Болоховец был уволен с поста главы Гослесагентства Украины. Поруководить Агентством он успел чуть более двух лет — с февраля 2021-го. Судя по тому, что в ноябре 2022 года он был переизбран на эту должность, до того времени претензий к его работе не было.

Но тучи над ним сгущаться начали еще раньше.

Следственная комиссия нардепа Тищенко – проклятие для Юрия Болоховца

18 октября 2022 года Верховная Рада Украины проголосовала за создание Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования действий Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Создана она была по инициативе весьма неоднозначного народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Николая Тищенко. Он же ее и возглавил.

Впрочем, впоследствии из-за поездки в Таиланд на зимний отдых Николай Тищенко был исключен из президентской партии, но свою деятельность во главе ""лесной" ВСК он не прекратил и активно взялся за ее работу. Например, изготовил специальные панамки, жилеты и логотипы для комиссии.

В апреле одиозный нардеп заявил, что автомобиль одного из членов комиссии атаковал беспилотник. Тищенко назвал это попыткой "лесной мафии" его запугать. Как выяснилось позже, горело авто секретаря Ужгородского городского совета Арсена Мелкумяна, который никакого отношения к работе ВСК не имеет. Более того, на камерах наблюдения не было ни намека на удар мифического беспилотника.

Апофеозом же пиара работы ВСК стало пасхальное фото на Facebook-странице Николая Тищенко, на котором с помощью яйца с надписью "ТСК" он "побеждает" владимира путина, заместителя главы ОП Украины Ростислава Шурму и тогдашнего главу Гослесагентства Украины Юрия Болоховца.

То самое фото

Очевидно, нардеп имел в виду промежуточный отчет своей комиссии, который на сайте ВР появился 19 апреля.

Отчет обращал внимание на нарушения в лесном хозяйстве Украины – снижения сортности древесины, что позволяло занижать цены (иногда даже в 20 раз), экспорт леса заграницу по ценам втрое меньших рыночных и другое.

В целом ВСК решила, что лесная отрасль Украины может зарабатывать в год до 881 млрд грн вместо 23,3 млрд заработанных в 2022-м году. Естественно, такой отчет подразумевал вину в происходящем главы отрасли и вероятно такой "жертвой" и стал тогдашний глава Гослесагентства Юрий Болоховец, уволенный 28 апреля.

Правда, судя по всему, его вину все же не сочли большой. Во всяком случае уже 4 мая Юрий Болоховец стал директором ГП "Леса Украины", а отчет ВСК нардепа Николая Тищенко так и не был утвержден Верховной Радой – его поддержали всего 130 нардепов.

PR-война за возврат в Гослесагентство начинается?

Возможно отказ нардепов принимать отчет ВСК Николая Тищенко возродил в Юрии Болоховце надежды вернуться на свой прежний пост – главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины, которое сейчас возглавляет его прежний зам – Виктор Смаль.

Казалось бы, чем плохо быть директором предприятия с миллиардным оборотом? Но дело в том, что ГП "Леса Украины" на 100% принадлежит Государственному агентству лесных ресурсов Украины, тое сть вернувшись в кресло его главы Юрий Болоховец сделает шаг наверх в чиновничьей иерархии, правда уже не сможет вести хозяйственную деятелньость.

Однако для такого камбека необходимы успехи на новом месте, причем такие, о которых будет известно всем. Это и требует привлечения специалистов в пиаре.

Сам Юрий Болоховец активно ведет свой Facebook-аккаунт, в котором регулярно отчитывается о достижениях. Последний пример – рост дохода его предприятия на 100% (с 795 млн до 1,6 млрд грн) за первое полугодие 2023 года, или передача помощи ВСУ от лесников из Польши, в чем Юрий Болоховец участвует лично.

На передаче помощи от польских коллег

Но те без малого 6 тысяч подписчиков Facebook-аккаунта Юрия Болоховца явно недостаточная аудитория для эффективной информационной политики, и вероятно глава ГП решил, что лучше к этому привлечь профессионалов в лице ООО "Мейнстрим". И обойдется это государственному предприятию в 5 миллионов гривен.

Тем временем дела у самого возможного возмутителя спокойствия в лесной отрасли Украины нардепа Николая Тищенко обстоят хорошо, его жена продолжает демонстрировать достаток политика. Но и без действий нардепа в стране хватает тех, кто готов тратить миллионы бюджетных гривен на сомнительный пиар.