Госпредприятие потратит миллионы на мультик о себе и пиар: подробности скандального тендера

За полгода госпредприятие отпиарят за 5 миллионов гривен

В последний день июня, 30 числа, ГП "Леса Украины" заключило договор с ООО "Мейнстрим" на 5 млн 7500 гривен об услугах пиара для государственного предприятия.

Об этом "Телеграф" узнал из сообщения на сайте государственных закупок Prozorro, на котором сам конкурс объявили еще 12 мая.

Надо сказать, что тендер получился довольно скандальным, и дело не только в том, что государственному лесозаготовительному предприятию срочно понадобился пиар в СМИ. Уже на стадии конкурса к ГП "Леса Украины" возникли вопросы.

Так, сперва один из потенциальных участников тендера — ООО "Випмедиа" — пожаловался на якобы дискриминацию, прописанную в условиях для будущих участников тендера. Речь шла о необходимости предоставить отчет о годовом доходе за 2022-й год не менее 5 млн грн, т.е., сумма должна была быть не менее предполагаемых расходов на пиар госпредприятия.

Выявила нарушения и Государственная аудиторская служба Украины, по мнению которой, тендерная документация составлена с нарушениями законодательства. Но это не помешало провести тендер всего с одним участником, который и стал победителем.

О победителе – ООО "Мейнстрим" – известно немногое. Созданная еще в 2004 году фирма принадлежит двум бизнесменам – Евгению Гашкову (67% уставного капитала компании) и Владимиру Громову (33%).

Имея доход в 2022 году в 17,14 млн грн, она вполне отвечает требованиям ГП "Леса Украины" и ранее уже работала на пиар госкомпаний. Так, в 2020 году "Мейнстрим" получил от "Укргазодобыча" 8 млн 944 тыс. грн на пиар, и еще 561 тысячу в 2021-м.

Что же касается договора с ГП "Леса Украины", то в рамках него "Мейнстрим" обязан до 31 декабря 2023 года:

вести мониторинг порядка 500 СМИ на предмет упоминания в них ГП "Леса Украины" и давать еженедельный аналитический отчет;

давать компании рекомендации по выстраиванию информационной политики, в том числе писать и размещать рекламные материалы;

изготовить 21 видеоролик продолжительностью до 10 минут;

создать анимационный мультфильм продолжительностью до одной минуты;

вести не более одной фотосъемки из 40 фото с мероприятий компании и изготавливать промо-материалы.

За все эти услуги ГП "Леса Украины" будет платить, к примеру:

за месяц мониторинга СМИ – 198 тысяч гривен;

за советы по формированию информационной политики и размещению пиар-материалов – 222 тысячи гривен в месяц;

за изготовление 21 рекламного ролика – 1 млн 492 тысячи гривен;

создать анимационный мультфильм за 588 тысяч 500 гривен;

вести фотосъемку за 108 тысяч гривен;

за дизайн промо-материалов – 299 тысяч гривен до конца года.

Отметим, что информационное пространство постоянно сотрясают более чем странные тендеры. Например, в Киеве на покупку конструкторов для игр детей в бомбоубежище хотели потратить 900 тысяч гривен, а в Днепре хотели пиарить бюджетные больницы на 20 млн грн.