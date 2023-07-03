Держпідприємство витратить мільйони на мультик про себе та піар: подробиці скандального тендеру

За півроку держпідприємство відпиарять на 5 мільйонів гривень

В останній день червня, 30 числа, ДП "Ліси України" уклало договір з ТОВ "Мейнстрім" на 5 млн 7500 гривень про послуги піару для державного підприємства.

Про це "Телеграф" дізнався із повідомлення на сайті державних закупівель Prozorro, на якому сам конкурс оголосили ще 12 травня.

Треба сказати, що тендер вийшов досить скандальним, і річ не лише в тому, що державному лісозаготівельному підприємству терміново знадобився піар у ЗМІ. Вже на стадії конкурсу до ДП "Ліси України" виникли питання.

Так, спочатку один із потенційних учасників тендеру — ТОВ "Віпмедіа" — поскаржився на нібито дискримінацію, прописану в умовах майбутніх учасників тендеру. Йшлося про необхідність надати звіт про річний дохід за 2022 рік не менше 5 млн грн, тобто, сума мала бути не меншою від передбачуваних витрат на піар держпідприємства.

Виявила порушення та Державна аудиторська служба України, на думку якої, тендерну документацію складено з порушеннями законодавства. Але це не завадило провести тендер лише з одним учасником, який і став переможцем.

Про переможця — ТОВ "Мейнстрім" — відомо небагато. Створена ще 2004 року фірма належить двом бізнесменам – Євгену Гашкову (67% статутного капіталу компанії) та Володимиру Громову (33%).

Маючи дохід у 2022 році у 17,14 млн грн, вона цілком відповідає вимогам ДП "Ліси України" і раніше вже працювала на піар держкомпаній. Так, у 2020 році "Мейнстрім" отримав від "Укргазвидобування" 8 млн 944 тис. грн на піар, і ще 561 тисячу 2021-го.

Що ж до договору з ДП "Ліси України", то в рамках нього "Мейнстрім" зобов’язаний до 31 грудня 2023 року:

вести моніторинг близько 500 ЗМІ щодо згадування в них ДП "Ліси України" та давати щотижневий аналітичний звіт;

давати компанії рекомендації щодо вибудовування інформаційної політики, у тому числі писати та розміщувати рекламні матеріали;

виготовити 21 відеоролик тривалістю до 10 хвилин;

створити анімаційний мультфільм тривалістю до однієї хвилини;

вести не більше однієї фотозйомки із 40 фото з заходів компанії та виготовляти промо-матеріали.

За всі ці послуги ДП "Ліси України" платитиме, наприклад:

за місяць моніторингу ЗМІ – 198 тисяч гривень;

за поради щодо формування інформаційної політики та розміщення піар-матеріалів – 222 тисячі гривень на місяць;

за виготовлення 21 рекламного ролика – 1 млн 492 тисяч гривень;

створити анімаційний мультфільм за 588 500 гривень;

вести фотозйомку за 108 тисяч гривень;

за дизайн промоматеріалів – 299 тисяч гривень до кінця року.

Зазначимо, що інформаційний простір постійно трясуть більш ніж дивні тендери. Наприклад, у Києві на покупку конструкторів для ігор дітей у бомбосховищі хотіли витратити 900 тисяч гривень, а у Дніпрі хотіли піарити бюджетні лікарні на 20 млн грн.