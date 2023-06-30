Барабанів та сковорідок мало: у Києві вразили новим замовленням для укриттів

Тендер на закупівлю було укладено на початку травня, але він не відбувся

Скандали із закупівлями для укриттів продовжують набирати обертів. Так, для дітей вже було закуплено сковорідки по 700 тисяч гривень, а тепер настала черга конструктора за 900,7 тисяч гривень.

Подробиці розповіли на порталі "Головком". Проте договір із постачальником було розірвано, ймовірно, через перевірки.

Так, управління освіти Дніпровської районної у Києві державної адміністрації 11 травня 2023 року уклало договір на сайті ProZorro із підприємцем Сергієм Барсученком з Житомирської області. Адміністрація планувала закупити дитячий конструктор для ігор у бомбосховищах на суму 900,7 тисячі гривень.

Планувалося на цю суму купити 113 наборів китайського конструктора ВаВао та 390 наборів розвиваючого математичного конструктора від українського виробника. Примітно, що китайський конструктор коштував 5,5 тисячі за одиницю, а український — 690 гривень.

Проте 23 червня 2023 року договір було розірвано з невідомої причини. Ймовірно, це сталося через роботу тимчасової контрольної комісії з перевірки укриттів, яка виявила низку порушень під час використання бюджетних коштів структурними підрозділами державних адміністрацій столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Солом’янському районі Києва адміністрація вирішила закупити для сховищ дорогі мати. Загальна вартість тендеру 3 млн гривень, а ціна одного мату — близько 3 тисяч гривень.