Складуть компанію барабанам: у бомбосховища Києва закупили дорогезні мати (фото)

Різні райони закупили однакові мати за різні ціни

У Києві не вщухають скандали із держзакупівлями для бомбосховищ. Після дивних покупок, таких як барабани у Дніпровському районі, депутати вирішили перевірити низку тендерів і знову натрапили на можливі порушення.

Про це розповів депутат Київської міської ради Леонід Ємець, вивчаючи дані з онлайн-платформи для держзакупівель "Prozorro".

На цей раз у центрі уваги опинився вже Солом’янський район столиці. Річ у тому, що райдержадміністрація цього району закупила майже 1000 матів для укриттів за ціною 3200 гривень та загальною сумою на 3 млн. гривень. При цьому інші райони в цей же проміжок часу зробили аналогічні закупівлі, але витратили на них вдвічі менше бюджетних коштів.

"Різні райони, і окремі школи однакові мати закуповували як за 1800 грн, так і за 4000+ грн. Нормальна така різниця, більш ніж на 100%", — каже депутат.

Для того, щоб перевірити ще раз ціну, чиновник вирішив уточнити її безпосередньо у виробників. Для цього він "замовив" 500 матів з аналогічними характеристиками, як у Солом’янському районі й отримав рахунок, у якому ціна, як виявилося, кардинально відрізняється від тієї, що була у тендері.

"Барабанний дріб. 1600 грн. Тож якби закупівлями займалися ми, то 1500000 грн залишилися б у бюджеті м. Києва, а не осіли (можливо, ми ж не суд) у кишенях чиновників Солом’янської РДА", — пише Ємець.

При цьому поки в Солом’янському районі купували мати по три тисячі гривень за штуку, в Деснянському районі здійснили аналогічну купівлю, але за 1800 гривень.

Але це ще не все. Далі депутат вирішив перевірити вже якість тих "золотих" матів.

"З добрих новин – мати є.

Десь по 8 штук на укриття.

З поганих (а їх більше) —

1. як правило мати лежать не в укриттях, а в спортзалі у фізрука.

2. Якість матів не відповідає заявленій в тендері.

3. Вторинний поролон в середині.

4. Блискавки не по довгій стороні, а по короткій. Це важливо, бо якось же вони ці мати приймали, а довжина блискавки це конкретні бюджетні кошти і так просто ними розкидатись не можна.

5. Самі укриття далекі від ідеалу. І 1, 5 млн гривень на різниці ціни потрібно було б направити на виведення грибка, ремонт стіл і підлоги і тд. (Фото додається).

Висновок простий і невтішний.

Накрутка в 105 % до продажної вартості.

На обладнанні для укриттів людей під час ракетних обстрілів ворога.

Раніше за таке розстрілювали", — каже Ємець.

У Солом’янській РДА поки що офіційно не коментують ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бомбосховища одного з київських ліцеїв поповнилося сковорідкою за 700 тисяч гривень.