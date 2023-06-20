Составят компанию барабанам: в бомбоубежища Киева закупили дорогущие маты (фото)

Разные районы закупили одинаковые маты за разные цены

В Киеве не утихают скандалы с госзакупками для бомбоубежищ. После странных покупок, таких как барабаны в Днепровском районе, депутаты решили проверить ряд тендеров и снова наткнулись на возможные нарушения.

Об этом рассказал депутат Киевского городского совета Леонид Емец, изучая данные с онлайн-платформы для госзакупок "Prozorro".

В этот раз в центре внимания оказался уже Соломенский район столицы. Дело в том, что райгосадминистрация этого района закупила почти 1000 матов для укрытий по цене 3200 гривен и общей суммой на 3 млн гривен. При этом другие районы в этот же промежуток времени сделали аналогичные закупки, но потратили на них в два раза меньше бюджетных средств.

"Разные районы, и отдельные школы одинаковые маты закупали как за 1800 грн, так и за 4000+ грн. Нормальная такая разница, больше чем на 100%", — говорит депутат.

Для того чтобы перепроверить цену, чиновник решил уточнить её напрямую у производителей. Для этого он "заказал" 500 матов с аналогичными характеристиками, как в Соломенском районе и получили счет, в котором цена, как оказалось, кардинально отличается от той, что была в тендере.

"Барабанная дробь.1600 грн. Так что если бы закупками занимались мы, то 1500000 грн остались бы в бюджете г. Киева, а не осели (возможно, мы же не суд) в карманах чиновников Соломенской РГА", — пишет Емец.

При этом, пока в Соломенском районе покупали маты по три тысячи гривен за штуку, в Деснянском районе совершили аналогичную покупку, но по цене 1800 гривен.

Но и это еще не все. Далее депутат решил проверить уже качество тех самым "золотых" матов.

"Из хороших новостей – маты есть.

Где-то по 8 штук на укрытие.

Из плохих (а их больше)

1. как правило маты лежат не в укрытиях, а в спортзале у физрука.

2. Качество матов не соответствует заявленному в тендере.

3. Вторичный поролон внутри.

4. Молнии не по длинной стороне, а по короткой. Это важно, потому что как-то они эти маты принимали, а длина молнии это конкретные бюджетные средства и так просто ими разбрасываться нельзя.

5. Сами укрытия далеки от эталона. И 1,5 млн гривен на разнице цены нужно было бы направить на выведение грибка, ремонт стола и пола и тд. (фото добавляется).

Вывод простой и неутешительный. Накрутка в 105% к продажной стоимости. На оборудовании укрытий людей во время ракетных обстрелов врага. Раньше за такое расстреливали", — говорит Емец.

В Соломенской РГА пока официально не комментируют ситуацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что бомбоубежище одного из киевских лицеев пополнилось сковородкой за 700 тысяч гривен.