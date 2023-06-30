Барабанов и сковородок мало: в Киеве поразили новым заказом для укрытий

Тендер на закупку был заключен в начале мая, но не состоялся

Скандалы с закупками для укрытий продолжают набирать обороты. Так, для детей уже были закуплены сковородки по 700 тысяч гривен, а теперь настала очередь конструктора за 900,7 тысяч гривен.

Подробности рассказали на портале "Главком". Однако договор с поставщиком был расторгнут, вероятно, из-за проверок.

Так, управление образования Днепровской районной в Киеве государственной администрации 11 мая 2023 года заключило договор на сайте ProZorro с предпринимателем Сергеем Барсученко из Житомирской области. Администрация планировала закупить детский конструктор для игр в бомбоубежищах на сумму 900,7 тысяч гривен.

Планировалось на эту сумму купить 113 наборов китайского конструктора ВаnВао и 390 наборов развивающего математического конструктора от украинского производителя. Примечательно, что китайский конструктор стоил 5,5 тысяч за единицу, а украинский — 690 гривен.

Однако 23 июня 2023 года договор был расторгнут по неизвестной причине. Вероятно, это произошло из-за работы временной контрольной комиссии по проверке укрытий, которая выявила ряд нарушений при использовании бюджетных средств структурными подразделениями государственных администраций столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Соломенском районе Киева администрация решила закупить для убежищ дорогие маты. Общая стоимость тендера 3 млн гривен, а цена одного мата — около 3 тысяч гривен.