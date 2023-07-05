Над українськими лісами нависла тінь нардепа Тищенка: куди йдуть мільйони гривень

Війна нардепа за лісові ресурси опосередковано коштувала бюджету вже 5 мільйонів гривень

Чимало питань викликав багатомільйонний піар під час війни, який замовило собі державне підприємство "Ліси України". До кінця поточного року ТОВ "Мейнстрім" має попрацювати над іміджем державних лісових господарств.

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу", декому в державному підприємстві "Ліси України" справді дуже потрібен піар, адже інакше він може втратити цю посаду, як втратив 3 місяці тому місце голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Хто керує ДП "Ліси України"

У договорі на піар-послуги, укладеному ДП "Ліси України" з ТОВ "Мейнстрім" 30 червня, звертає на себе увагу той факт, що підписано його не формальним директором підприємства, а виконавчим директором Ігорем Ліцурою. І це, мабуть, недарма, адже головою держпідприємства є колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

Голова ДП "Ліси України" Юрій Болоховець

Трохи більше 3 місяців тому, 28 квітня, Юрія Болоховця було звільнено з посади голови Держлісагентства України. Керувати Агентством він встиг трохи більше двох років — з лютого 2021-го. Судячи з того, що у листопаді 2022 року його було переобрано на цю посаду, доти претензій до його роботи не було.

Але хмари над ним почали згущуватися ще раніше.

Слідча комісія нардепа Тищенка – прокляття для Юрія Болоховця

18 жовтня 2022 року Верховна Рада України проголосувала за створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування дій Державного агентства лісових ресурсів України. Створено її було з ініціативи дуже неоднозначного народного депутата України від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка. Він же її й очолив.

Втім, згодом через поїздку до Таїланду на зимовий відпочинок Микола Тищенко був виключений з президентської партії, але свою діяльність на чолі "лісової" ТСК він не припинив і активно взявся за її роботу, наприклад, виготовив спеціальні панамки, жилети та логотипи для комісії.

У квітні одіозний нардеп заявив, що автомобіль одного із членів комісії атакував безпілотник. Тищенко назвав це спробою "лісової мафії" його залякати. Як з’ясувалося пізніше, горіло авто секретаря Ужгородської міської ради Арсена Мелкумяна, який жодного відношення до роботи ТСК не має. Більше того, на камерах спостереження не було жодного натяку на удар міфічного безпілотника.

Апофеозом піару роботи ТСК стало великоднє фото на Facebook-сторінці Миколи Тищенка, на якому за допомогою яйця з написом "ТСК" він "перемагає" володимира путіна, заступника голови ОП України Ростислава Шурму та тодішнього голову Держлісагентства України Юрія Болоховця.

Те саме фото

Очевидно, нардеп мав на увазі проміжний звіт своєї комісії, який з’явився на сайті ВР 19 квітня.

Звіт звертав увагу на порушення у лісовому господарстві України – зниження сортності деревини, що дозволяло занижувати ціни (іноді навіть у 20 разів), експорт лісу за кордон за цінами втричі меншими за ринкові та інше.

Загалом ТСК вирішила, що лісова галузь України може заробляти за рік до 881 млрд грн замість 23,3 млрд зароблених у 2022-му році. Природно, такий звіт мав на увазі провину глави галузі і, ймовірно такою "жертвою" і став тодішній голова Держлісагентства Юрій Болоховець, звільнений 28 квітня.

Щоправда, судячи з усього, його провину все ж таки не визнали великою. У всякому разі, вже 4 травня Юрій Болоховець став директором ДП "Ліси України", а звіт ТСК нардепа Миколи Тищенка так і не був затверджений Верховною Радою – його підтримали лише 130 нардепів.

PR-війна за повернення до Держлісагентства починається?

Можливо відмова нардепів приймати звіт ТСК Миколи Тищенка відродила у Юрії Болоховці надії повернутися на свою колишню посаду – голови Державного агентства лісових ресурсів України, яке зараз очолює його колишній заступник – Віктор Смаль.

Здавалося б чим погано бути директором підприємства з мільярдним оборотом? Але річ у тому, що ДП "Ліси України" на 100% належить Державному агентству лісових ресурсів України, тобто повернувшись у крісло його голови Юрій Болоховець зробить крок нагору в чиновницькій ієрархії, щоправда вже не зможе вести господарську діяльність.

Однак для такого камбека необхідні успіхи на новому місці, причому такі, про які відомо всім. Це й потребує залучення спеціалістів у піарі.

Сам Юрій Болоховець активно веде свій Facebook-аккаунт, в якому регулярно звітує про досягнення. Останній приклад – зростання доходу його підприємства на 100% (з 795 млн. до 1,6 млрд. грн.) за перше півріччя 2023 року, або передача допомоги ЗСУ від лісників із Польщі, в чому Юрій Болоховець бере участь особисто.

На передачу допомоги від польських колег

Але ті майже 6 тисяч підписників Facebook-акаунту Юрія Болоховця явно недостатня аудиторія для ефективної інформаційної політики, і ймовірно голова ДП вирішив, що краще до цього залучити професіоналів в особі ТОВ "Мейнстрім". І коштуватиме це державному підприємству 5 мільйонів гривень.

Тим часом справи у можливого порушника спокою в лісовій галузі України нардепа Миколи Тищенка йдуть добре, його дружина продовжує демонструвати достаток політика. Але й без дій нардепа у країні вистачає тих, хто готовий витрачати мільйони бюджетних гривень на сумнівний піар.