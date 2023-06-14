28-річна дружина Тищенко поїхала на відпочинок до моря і похизувалась сумкою за ціною авто (фото)

За словами Барановської, їй потрібне невелике "перезавантаження"

Молода дружина нардепа Миколи Тищенка, який не проти очолити "БНР" (Бєлгородську народну республіку), Алла Барановська вирушила із сином за кордон на море.

28-річна дівчина ділиться рідкісними кадрами з відпустки у сторіс Інстаграму, на сторінку якої підписано майже півмільйона людей. Як зізналася Барановська, у перші дні вона пролежала "як немовля". "Дуже потрібно невеличке перезавантаження", — написала блогерка.

Тим часом у Телеграм-каналі Harley Quinn пишуть, що "пейзажі за вікном дуже нагадують грецький острів Кріт, де два роки тому Алла відпочивала з чоловіком та найкращою подругою Алісою".

Також у мережі звернули увагу на не бюджетний для простої українки образ, яким Алла Барановська похвалилася в одному зі сторіс. Так, сумочка блогерки на фото нижче належить модному люксовому бренду Dior. Її вартість складає близько 5 тисяч доларів (приблизно 185 тисяч гривень). За таку суму можна придбати недорогу вживану машину, і навіть обійдеться дешевше.

Нагадаємо, що Микола Тищенко разом з Аллою Барановською відпочивав на елітному курорті у Греції у 2021 році. Пару тоді помітили на острові Міконос, де проводять свій вільний час такі знаменитості, як Ніколас Кейдж, Майкл Джордан, Демі Мур.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українському співаку Віталію Козловському вручили повістку. Українці почали припускати, чи справді співак вирушить на фронт.