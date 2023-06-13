Віталію Козловському вручили повістку: менеджер співака відповіла, чи поїде він на фронт

Виконавець зізнався, що не має військової спеціальності

В Україні триває загальна мобілізація та діє військовий стан, а отже чоловіки призовного віку можуть отримати повістку. Це поширюється і на представників музичної індустрії. 38-річний український виконавець Віталій Козловський зізнався сьогодні підписникам, що теж отримав повістку та вже побував у військкоматі.

Про це популярний співак розповів на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідну фотографію. Користувачі мережі відразу ж почали бурхливо обговорювати, чи дійсно представник шоу-бізнесу вирушить на фронт.

Віталій Козловський опублікував знімок, на якому сидить за столом у військкоматі, у джинсах та чорній шкіряній куртці та читає документ.

"Ось і до мене прийшла повістка", — лаконічно він підписав публікацію.

Віталій Козловський отримав повістку

У коментарях під постом українці почали припускати, чи справді співак вирушить на фронт. Деякі не вірять і вважають, що це зроблено заради піару: "Правда думаєте, що його мобілізують? Не смішіть", "Отримати ще не означає піти воювати, піар", "Давайте зберемо 1000 підписів, що Віталія на війну не можна, він не здорова талановита людина ", — пишуть користувачі мережі.

Інші ж фоловери підтримали виконавця, зазначивши, що це справжній чоловічий вчинок: "Бережіть себе! Все буде добре", "Віталію, ти суперчоловік — йди на фронт", "Це ж круто, йде захищати країну", "Нехай усі вищі сили вас оберігають", — йдеться у коментарях.

Менеджер співака Юлія Бакуменко у коментарі сайту KP.UA уточнила, що Козловський уже пройшов військово-лікарняну комісію і незабаром вирушить до військової частини.

"Телеграф" писав раніше, що в Україні почали вручати повістки новим способом. Однак, за словами адвокатів, він не є правильним.