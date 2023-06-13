Виталию Козловскому вручили повестку: менеджер певца ответила, поедет ли он на фронт

Исполнитель признался, что у него нет военной специальности

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение, а значит мужчины призывного возраста могут получить повестку. Это правило распространяется и на представителей музыкальной индустрии. 38-летний украинский исполнитель Виталий Козловский признался сегодня подписчикам, что тоже получил повестку и уже побывал в военкомате.

Об этом популярный певец рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующую фотографию. Пользователи сети сразу же бурно начали обсуждать, действительно ли представитель шоу-бизнеса отправиться на фронт.

Виталий Козловский опубликовал снимок, на котором сидит за столом в военкомате, в джинсах и черной кожаной куртке и читает документ.

"Вот и ко мне пришла повестка", — лаконично он подписал публикацию.

Виталий Козловский получил повестку

В комментариях под постом украинцы начали предполагать, действительно ли певец отправится на фронт. Некоторые не верят и считают, что это сделано ради пиара: "Правда думаете, что его мобилизуют? Не смешите", "Получить еще не значит пойти воевать, пиар", "Давайте соберем 1000 подписей что Виталия на войну нельзя он не здоровый талантливый человек", — пишут пользователи сети.

Другие же фолловеры поддержали исполнителя, отметив, что это настоящий мужской поступок: "Берегите себя! Все будет хорошо", "Виталий, ты супермужчина — иди на фронт", "Это же круто, идет защищать страну", "Пусть все высшие силы вас оберегают", — говорится в комментариях.

Менеджер певца Юлия Бакуменко в комментарии сайту KP.UA уточнила, что Козловский уже прошел военно-больничную комиссию и вскоре отправится в воинскую часть.

"Телеграф" писал ранее, что в Украине начали вручать повестки новым способом. Однако, по словам адвокатов, он не является правильным.