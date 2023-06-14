Брат соліста Quest Pistols більше року в полоні у росіян: Антон Савлепов розповів подробиці

Артист не отримував жодних звісток від брата вже більше року

Соліст українського гурту Quest Pistols Антон Савлепов, який нещодавно впав на концерті, вперше розповів про свого брата – цивільного полоненого. Вже більше року артист не знає, де його родич, Сергій Строєв, і в якому він стані.

Подробицями трагічної історії Савлепов поділився у відеозверненні, опублікованому на каналі KefirchikTV у TikTok. Знаменитість звернувся до шанувальників за допомогою у пошуках брата.

За словами артиста, його брат, звичайний громадянин України, опинився в полоні росіян під час окупації Харківської області. Як і багато наших співвітчизників, чоловік не підтримав загарбників і виходив на мітинги протесту з українськими прапорами. Ймовірно, це і стало причиною його переслідування російськими окупантами.

"Полонених цивільних майже не обмінюють, вони рідко потрапляють у списки і за документами вони фактично навіть не полонені. Наші родичі, громадяни та патріоти просто зникли безвісти", — розповів Савлепов.

Нагадаємо, сам Савлепов родом із селища Ківшарівка Куп’янського району. Про брата рідним нічого невідомо вже понад рік. "Мій брат цивільний полонений, такий самий, як і багато наших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором": додав соліст Quest Pistols.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загинув пасинок української ведучої Валентини Хамайко. 21-річний Остап воював за Україну разом із своїм батьком.