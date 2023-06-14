Брат солиста Quest Pistols больше года в плену у россиян: Антон Савлепов рассказал подробности

Артист не слышал никаких вестей от брата уже больше года

Солист украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов, который недавно упал на концерте, впервые рассказал о своем брате – гражданском пленном. Уже больше года артист не знает, где его родственник, Сергей Строев, и в каком он состоянии.

Подробностями трагической истории Савлепов поделился в видеообращении, опубликованном на канале KefirchikTV в TikTok. Знаменитость обратился к поклонникам за помощью в поиске брата.

По словам артиста, его брат, обычный гражданин Украины, оказался в плену россиян во время оккупации Харьковской области. Как и многие наши соотечественники, мужчина не поддержал захватчиков и выходил на митинги протеста с украинскими флагами. Вероятно, это и стало причиной его преследования российскими оккупантами.

"Пленных гражданских почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически даже не пленные. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести", — рассказал Савлепов.

Напомним, сам Савлепов родом из поселка Ковшаровка Купянского района. О брате родным ничего неизвестно уже более года. "Мой брат гражданский пленный, такой же, как и многие наши соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом": добавил солист Quest Pistols.

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