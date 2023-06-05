Подошел к зрителям и внезапно упал: падение солиста Quest Pistols со сцены попало на видео

Исполнитель рухнул прямо в толпу слушателей

Солист украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов упал со сцены во время выступления на концерте в Кишиневе, Молдова, что состоялся накануне. К слову, недавно подобный инцидент произошел с другой украинской звездой, певицей Златой Огневич.

Видео с моментом падения Савлепова опубликовал один из местных Instagram-каналов. Сам исполнитель ситуацию пока не комментировал.

Так, исполнители пели песню "Я твій наркотик", в какой-то момент Антон Савлепов подошел ближе к зрителям и стал на самый край сцены. Солист наклонился к публике, как вдруг потерял равновесие и упал.

Надеемся, с артистом все в порядке. По крайней мере, в своих соцсетях Quest Pistols на инцидент не реагировали и о травме не сообщали. Кроме того, в сообщении канала vteme.chisinau заверили, что после падения музыкант поднялся на сцену и продолжил петь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская певица Jerry Heil на одном из концертов упала в оркестровую яму. Видео с ЧП облетело сеть. К сожалению, падение было серьезным, у артистки повредилось ребро.