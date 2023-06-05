Россияне сорвали концерты Скрипки и Пивоварова в Швейцарии: артисты рассказали, в чем их обвиняют (видео)

Украинские артисты столкнулись с неприятностями за границей, судя по всему, причастны пророссийские силы

Украинский певец, судья нового сезона "Голоса страны" Артем Пивоваров и музыкант, фронтмен группы "ВВ" Олег Скрипка сообщили об отмене своих концертов в Швейцарии. Благотворительные мероприятия в поддержку Украину сорваны по беспочвенной причине, не обошлось без кремлевской пропаганды.

Заявления об отмене концертов появились на странице звезд в Instagram в понедельник, 5 июня 2023 года. Исполнители разъяснили, в чем именно их обвинили.

"Совершенно безосновательно меня обвиняют в приверженности ультранационалистической идеологии, что является абсолютной ложью. Итак, не проверяя фактов, зарубежные медиа распространяют эту дезинформацию, что приводит к отмене концерта в Цюрихе", — говорится в публикации Олега Скрипки в Instagram.

По словам артиста, это следствие работы кремлевской пропаганды за границей. Скрипка добавляет, что на своих концертах в других странах удается собирать сотни тысяч евро для помощи Украины, а также показать многообразие самобытной украинской культуры, объединить украинцев и европейцев за границей.

Подобные обвинения озвучены и в сторону певца Артема Пивоварова. Благотворительный концерт артиста также был отменен в Цюрихе, причем всего за день до проведения. Сообщается, что местная власть и концертная площадка обвинили исполнителя в связях с группами, поддерживающими ультраправую идеологию. В качестве "аргументов" прикреплены фото и видео, где артист помогает украинским военным. "Заявленная причина, скорее всего, результат попыток пророссийски настроенных лиц помешать украинскому артисту провести благотворительный концерт": говорится в публикации Пивоварова в Instagram.

Пивоваров подчеркивает, что цель его благотворительный концертов за границей – популяризация украинской культуры и помощь стране в борьбе с российским агрессором, преступления которого певец видит своими глазами каждый день.

"Как можно назвать это поддержкой ультраправой идеологии, когда ты сам являешься ее противником? То есть сейчас каждый, кто защищает нашу страну (от президента до волонтера), является ультраправым?" — возмущен артист.

Напомним, это не первый скандал с отменой концертов украинских артистов за границей, к которому приложили руку пророссийские силы. Ранее "длинные руки кремля" уже срывали выступление Олега Скрипки, это произошло в Германии.