Как до войны: Монатик собрал аншлаг на концерте в Одессе (видео)

Часть зрителей возмутило то, что концерт проходил в день атаки врага на медучреждение в Днепре

Развязанная кровавым кремлевским диктатором Путиным война продолжает уносить жизни украинцев на фронте и в тылу. Кажется, вряд ли кого-нибудь из наших с вами сограждан могла оставить равнодушным вчерашняя атака врага на медучреждение в Днепре, во время которой погибли трое и пострадали 25 человек.

В то же время таких, кажется, было немало: подобный вывод можно сделать из события, которое произошло также вчера, но уже вечером, в Одессе.

Там популярный певец MONATIK открывал сезон в ночном клубе Ibiza Beach Club. По сообщению местных СМИ, на концерте был настоящий аншлаг, а для того чтобы купить билет, выстроились очереди – по словам местных, это похоже на то, как все было до войны.

Конечно, у MONATIK более "патриотический" имидж в отличе от других звезд: после нападения врага он совсем недолго "отсиживался" за границей, а по возвращении в Украину активно включился в сбор средств для ВСУ. К тому же и сам концерт в Одессе был вроде бы благотворительным – деньги от него должны направить на протезирование украинских воинов.

Поэтому вполне можно понять радостные и восторженные комментарии, которыми делятся под видео посетители концерта.

В то же время на большое количество украинцев подобные "веселье" произвели впечатление "пира во время чумы", о чем они также написали под видео.

По их мнению, создается впечатление, что представители одной части общества гибнут на фронте, а другой – "жируют" от скуки и устраивают "танцы на костях".

Именно об этом говорил в одном из своих обращений президент Зеленский: когда воины с передовой приходит в отпуск и попадают на подобные "мероприятия", у них начинается раздвоение личности — еще вчера они видели смерть и страдания, а сегодня сталкиваются с полным пренебрежением к себе, к своим собратьям со стороны тех, кто смог "откупиться" от военкомата или нашел другие способы не идти на фронт.

Конечно, в такой ситуации нельзя согласиться с теми горячими головами, которые требуют отправить MONATIK в танкисты, а всем посетителей концерта, скучающих без "веселья" – вручить повестки. Защита Родины не может быть наказанием – это почетная обязанность. А наша армия – не "сборище подонков и преступников". Но когда страна в опасности, то обязанность каждого – защищать ее, а не искать "лазейки", ведущие подальше от службы.

И делать что-то с подобным "разделением" общества, очевидно, нужно – в противном случае мы еще долго будем обречены на то, что пьяные судьи будут убивать нацгвардейцев на блокпостах, а военкомы будут покупать "пачками" недвижимость в Испании.

Напомним, что телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк считает, что возмущение общества – минимальная реакция, которая должна быть по отношению к веселью во время войны.