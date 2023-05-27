Як до війни: Монатик зібрав аншлаг на концерті в Одесі (відео)

Частину глядачів обурило те, що концерт проходив в день атаки ворога на медзаклад у Дніпрі

Розв'язана кривавим кремлівським диктатором путіним війна продовжує забирати життя українців на фронті і в тилу. Здається, навряд чи кого з наших з вами співгромадян могла залишити байдужим вчорашня атака ворога на медзаклад у Дніпрі, під час якої загинуло троє і постраждало 25 людей.

В той же час, таких, здається, було чимало: подібний висновок можна зробити з події, яка відбулася також вчора, але вже ввечері, в Одесі.

Там популярний популярний співак MONATIK відкривав сезон у нічному клубі Ibiza Beach Club. За повідомленням місцевих ЗМІ, на концерті був справжній аншлаг, а для того, щоб купити квиток, вишикувалися черги – за словами місцевих, це схоже на те, як все було до війни.

Звичайно, у MONATIK більш "патріотичний" імідж не відміну від інших зірок: після нападу ворога він зовсім недовго "відсижувався" за кордоном, а після повернення в Україну активно включився в збір коштів для ЗСУ. До того ж і сам концерт в Одесі був начебто благодійним – гроші від нього повинні направити на протезування українських воїнів.

Тому цілком можна зрозуміти радісні і захоплені коментарі, якими діляться під відео відвідувачі концерту.

В той же час на велику кількість українців подібні "веселощі" справили враження "бенкету під час чуми", про що вони також написали під відео.

На їх думку, складається враження, що представники однієї частини суспільства гинуть на фронті, а іншої – "жирують" від нудьги та влаштовують "танці на кістках".

Певно саме про це говорив в одному із своїх звернень президент Зеленський: коли воїни з передової приходять у відпустку і потрапляють на подібні "міроприємства", у них починається роздвоєння особистості – ще вчора вони бачили смерть і страждання, а сьогодні стикаються з повною зневагою до себе, до своїх побратимів з боку тих, хто зміг "відкупитись" від воєнкомату або знайшов якісь інші способи не йти на фронт.

Звичайно, в такій ситуації не можна погодитись з тими гарячими головами, які вимагають відправити MONATIK у танкісти, а всім відвідувачів концерту, які нудгують без "веселощів" – вручити повістки. Захист Батьківщини не може бути покаранням – це почесний обов'язок. А наша армія – не "зборище покидьків та злочинців". Але коли країна у небезпеці, то обов'язок кожного – захищати її, а не шукати "лазівки", що ведуть подалі від служби.

І робити щось з подібним "розділенням" суспільства, вочевидь, потрібно – в іншому випадку ми ще довго будем приречені на те, що п'яні судді вбиватимуть нацгвардійців на блокпостах, а воєнкоми продовжуватимуть купувати "пачками" нерухомість у Іспанії.

Нагадаємо, що телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк вважає, що обурення суспільства – мінімальна реакція, яка має бути по відношенні до веселощів під час війни.