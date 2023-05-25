"Мы не в праве толеровать тех людей, которые толеровали с 2014 года россию": Кондратюк об отмене концерта Лободы

Кондратюк считает Лободу коллаборанткой и поддерживает отмену концертов певицы

В Киеве со скандалом отменили концерт певицы Светланы Лободы, который планировался аккурат после Дня Независимости в этом году. На этот шаг организаторы мероприятия, развлекательный комплекс Osocor Residence, пошли после волны хейта в сети и заявлений активистов и артистов.

Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк считает, что возмущение общества – минимальная реакция, которая могла быть. Свое мнение об "отмене" Лободы в Украине он высказал в комментарии "Телеграфу".

Так, концерт Лободы анонсировался как благотворительный, с целью собрать средства на ремонт одного из отделений больницы Охматдет в Киеве. Правда, с заведением артист не согласовался, а сотрудники медучреждения выступили против такой незваной помощи.

"У меня много претензий к Лободе, но они, мне кажется, давно мною озвучены. У меня больше претензий к этому развлекательному центру Osocor, который вдруг решил, что с коллаборанткой Лободой можно сделать концерт. Здесь у людей точно мозгов нет. Я не знаю, что это за люди, кажется, они исповедуют не просто "какая разница", а другой взгляд", — отмечает Кондратюк.

Продюсер разделяет реакцию общества на попытки "возвращения" певицы. Отметим, что против концерта Лободы выступил рэпер Ярмак, а также активист Сергей Стерненко, бойкотировавший деятельность артистки и в 2017 году.

"Мы не имеем права толеровать тех людей, которые толеровали с 2014 года россию, потому что она была оккупанткой. Если мы так сделаем, то возникнет очень опасная внутриполитическая ситуация. Люди, которые сейчас в окопах не первый месяц, ходили по колено в воде, мерзли зимой, когда они увидят, что Света Лобода будет трясти своей задницей где-то под Киевом для понятно какой публики… Туда же не пойдут ветераны, нормально настроенные граждане, туда пойдут те, кому реально все по барабану, включая то, какая власть будет в их государстве. Эти люди (защитники. – Ред.) этого не поймут", — считает Кондратюк.

Телеведущий призывает не допускать подобных ситуаций и в конце концов положить этому конец. Лободу можно запретить на персональном уровне, по его словам, в том числе определенные механизмы могут предусмотреть власти.

"Я бы на месте Министерства культуры разослал рекомендательные письма всем развлекательным заведениям. Мол, смотрите, вы, конечно, можете приглашать такую-то, но Министерство культуры предупреждает вас, что в том числе само ведомство будет делать все для того, чтобы эти концерты были сорваны, и пусть тогда подают в суд на Министерство культуры и доказывают, что они имеют право это делать Хотел бы посмотреть хотя бы на один суд, который менеджмент Светы Лободы выиграет у концертной площадки, отказавшей в концерте. У концертных площадок найдется множество аргументов в пользу отмены. Один из них, самый первый — безопасность, ее никто не сможет гарантировать. Они же не наймут армию охранников, тем более многие охранники служат сейчас на фронте", — высказался Кондратюк.

Продюсер вспоминает не меньший скандал вокруг концерта российского рэпера в 2021 году. Тогда путинист Баста приехал выступать в столицу Украины, хотя активно участвовал в российской пропаганде и даже посещал аннексированный россией Крым.

"Это просто бред. Это так же бестолково, как те бестолковые люди, которые привезли Басту в 2021 году в Киев. Это минимальная реакция. Пусть радуются, что не сожгли Osocor в первую же ночь после появления объявления. И это не никакое не экстремистское заявление. Я открыл рот, когда увидел, что такое возможно! У Osocor должен быть второй день рождения этого комплекса, день, когда они отменили концерт Лободы", — добавил Кондратюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Светлана Лобода пытается вернуться в украинский шоу-бизнес. Песни на украинском, выступления с флагами, благотворительность, фотографии с киевской перепичкой… Правда, попытки артистки "переобуться" украинцы воспринимают по-разному.