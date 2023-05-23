Концерт Лободы в Киеве отменили после скандала

В столице анонсировали благотворительный концерт Лободы, но певица попала под волну критики

Певица Светалана Лобода, которая много лет работала в рф, но сейчас поддерживает Украину и записывает песни на украинском языке, должна была выступить в Киеве 25 августа 2023 года. Однако анонс концерта обернулся скандалом.

Во вторник, 23 мая, развлекательный комплекс Osocor Residence, который объявил об организации благотворительного выступления, сообщил в Instagram об отмене концерта Лободы. Это случилось после волны возмущений украинцев в сети.

Так, анонсировался благотворительное мероприятие сразу после Дня независимости Украины в этом году. Звездой шоу должна была стать певица Loboda. Организаторы заявляли, что хотят собрать средства для ремонта ЛОР-отделения детской больницы Охматдет в Киеве.

На новость о "возвращении" артистки тут же отреагировали в сети, в том числе рэпер Ярмак и активист Сергей Стерненко. Последний, напомним, бойкотировал концерты Лободы еще в 2017 году. Волна хейта полилась и на Osocor Residence. Те заявили, что уверенны в проукраинской позиции Лободы и ее помощи стране в военное время. В посте накануне организаторы говорили, что об отмене концерта речь не идет.

Кроме того, с Охматдетом, по словам организаторов, афиша концерта и персона артиста не согласовывались. В комментарии ТаблоID, представители медучреждения рассказали, что коллектив больницы против выступления Лободы, хотя восстановление ЛОР-отделение им действительно необходимо.

К слову, сама Лобода в социальных сетях на скандал не реагировала. Во вторник, 23 мая, на странице Osocor Residence появилось сообщение, что все же концерт отменен.

"Нам досадно, что благотворительная цель проведения выступления воспринялась как отбеливание репутации артиста. Тем не менее, мы понимаем, насколько важно сейчас сохранять внутреннее единство", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Светлана Лобода выпустила украиноязычный трек "По-украински". В клипе танцовщики одеты в национальные костюмы, которые были одолжены у музеев. Вместе с тем, некоторые слушатели расценили песню очередным примером "байрактарщины" и "шароварщины".