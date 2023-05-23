Концерт Лободи у Києві скасували після скандалу

У столиці анонсували благодійний концерт Лободи, але співачка потрапила під хвилю критики

Співачка Світалана Лобода, яка багато років працювала в рф, але зараз підтримує Україну та записує пісні українською мовою, мала виступити у Києві 25 серпня 2023 року. Проте анонс концерту обернувся скандалом.

У вівторок, 23 травня, розважальний комплекс Osocor Residence, який оголосив про організацію благодійного виступу, повідомив у Instagram про відміну концерту Лободи. Це сталося після хвилі обурень українців у мережі.

Так, анонсувався благодійний захід одразу після Дня незалежності України цього року. Зіркою шоу мала стати співачка Loboda. Організатори заявляли, що хочуть зібрати кошти на ремонт ЛОР-відділення дитячої лікарні Охматдит у Києві.

На новину про "повернення" артистки відразу відреагували в мережі, зокрема репер Ярмак та активіст Сергій Стерненко. Останній, нагадаємо, бойкотував концерти Лободи ще в 2017 році. Хвиля хейта полилася і на Osocor Residence. Ті заявили, що впевнені у проукраїнській позиції Лободи та її допомозі країні у воєнний час. У пості напередодні організатори говорили, що про відміну концерту не йдеться.

Крім того, з Охматдитом, за словами організаторів, афіша концерту та персона артиста не погоджувалися. У коментарі ТаблоID, представники медустанови розповіли, що колектив лікарні проти виступу Лободи, хоча відновлення ЛОР-відділення їм справді необхідне.

До речі, сама Лобода у соціальних мережах на скандал не реагувала. У вівторок, 23 травня, на сторінці Osocor Residence з’явилося повідомлення, що все ж таки концерт скасовано.

"Нам прикро, що благодійна мета проведення виступу сприйнялася як відбілювання репутації артиста. Проте, ми розуміємо, наскільки важливо зараз зберігати внутрішню єдність", - йдеться у публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Світлана Лобода випустила україномовний трек "По-українськи". У кліпі танцівники одягнені в національні костюми, які були позичені в музеях. Водночас, деякі слухачі розцінили пісню черговим прикладом "байрактарщини" та "шароварщини".