Россиянам тут не место – Игорь Кондратюк о Евровидении-2023 и не только

Известный украинский телеведущий и продюсер поделился с "Телеграфом", впечатлениями от конкурса и назвал своего фаворита

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле прошел уже второй полуфинал Евровидения-2023. Напомним, что в этом году Великобритания принимает конкурс от имени Украины, продолжающей отражать российскую агрессию. Победитель Евровидения-2023 станет известен 13 мая на гранд-финале, где также выступит представитель Украины – группа Tvorchi с треком Heart of Steel.

А еще в гранд-финале зрителей ждут выступления других украинских звезд, в том числе представителей нашей страны на Евровидении в прошлые годы.

Своими впечатлениями от конкурса, а также – міслями об участии/не участии россиян в различных соревнованиях поделился с "Телеграфом" телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк.

– Что можно сказать о Евровидении в преддверии финала? Какие ощущения-впечатления?

– Основное отличие нынешнего Евровидения – то, что оно проходит не в стране – победительнице прошлого конкурса. Из-за агрессии россии Украина передала право провести самый массовый и яркий международный песенный конкурс Великобритании.

А помните, что я, вероятно, первым спрогнозировал в мае 2022 года такую ситуацию?

Хотя и президент, и министр культуры в один голос говорили, что сделают все возможное, чтобы Евровидение прошло в Украине…

– Согласны с тем, что конкурс принимает именно Великобритания?

– Выбор вполне понятен. Представитель именно Великобритании в 2022 году был вторым после Kalush Orchestra. И самое сильное впечатление – как британцы продолжают поддерживать Украину и украинцев, теперь – на песенном конкурсе. Это видно везде: ведущие рядом с англичанами – украинцы Юлия Санина (основная сцена) и Тимур Мирошниченко (вечерние концерты-тусовки). Везде – желто-синий цвет. Многие локации в Ливерпуле сделаны на украинскую тематику, в том числе – военную. Заставки-визитки – с украинскими локациями наравне с локациями британскими и стран-участниц. Музыку к этим визиткам, слова, написал Дмитрий Шуров – музыкальный продюсер украинского национального отбора. Ну и вдобавок – Ukrainian Village. С нашими артистами и украинской кухней от Евгения Клопотенко! О таком "выездном" конкурсе Украина и мечтать не могла!

– Какие ожидания от продолжения действа?

– Участники были на высоком уровне. И среди них, уже после первого полуфинала, по-видимому, была будущая победительница. Я о шведке Лорин. Хотя мне больше понравилось выступление финна Каариджа. Дальше все будет тоже здорово, я в этом уверен на 100%!

– Почему важно и дальше отрезать россию от таких международных конкурсов-соревнований ?

– Потому что агрессор не несет никакой культуры по определению! Агрессор несет убийства, разрушения, минирования, ограбления, насилия и другие ужасы войны. К тому же национальными трансляторами Евровидения в россии являются каналы, наполненные пропагандой ненависти не только к Украине и украинцам, но и почти ко всем странам Европы!

– Почему это не всегда получается (особенно в спорте)?

– Потому что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) – это сборище социальных неадекватов. Которые де-факто толерантно относятся к российским агрессорам. Почему? Потому что они пренебрегают главным постулатом основателя современного олимпизма Пьера де Кубертена: "О спорт, ты — мир!"

– Какие выводы из происходящего можно (нужно) сделать?

– Участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже будет роковой ошибкой МОК, плевком в лицо всех, кто ненавидит нынешнюю войну и войны вообще. Фатальность состоит в том, что самое масштабное спортивное событие на планете закроет глаза на военные преступления россии и ее руководства и сделает спортсменов соучастником соревнований убийц и жертв. Томас Бах должен уйти с поста руководителя МОК и никогда в эту организацию не возвращаться. Россиянам не место ни на одном форуме мира – культурном или спортивном – пока их страна ведет жестокую неоправданную войну против Украины.