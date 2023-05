Популярная британская певица вышла на сцену Евровидения с беженкой-танцовщицей из Ровного (видео)

Певица трогательно поддержала украинский народ и вспомнила, как сама была беженкой

Популярная британская исполнительница, автор хитов Anywhere и Let You Love Me Рита Ора выступила в рамках первого полуфинала международного песенного конкурса Евровидение 2023 в Ливерпуле. Вместе с артисткой на сцену вышла беженка-украинка, танцовщица из Ровного.

Об этом сообщила в Twitter Рита Ора. Звезда поддержала Украину и призналась в любви нашей стране.

Так, девочка София вынуждена была покинуть родину после полномасштабного российского вторжения. Юная танцовщица выехала из Ровного в Великобританию. В номере британской звезды она играет с мячом, по словам певицы, этот момент символизирует потерянное детство всех детей-беженцев. К слову, Рита Ора также была вынуждена стать беженкой (певица выросла в семье албанцев, которых преследовали в Косово).

"Для меня София олицетворяет силу и надежду в эти беспокойные, трагические и изменчивые времена. Мы не должны забывать о привилегии Соединенного Королевства сыграть свою роль страны-хозяина на Евровидении 2023 года для Украины после того, как Kalush Orchestra выиграл конкурс в прошлом году", — отметила Рита Ора.

Певица добавила, что любит Украина и выступала в этот вечер для нашего народа. Стоит признать, что зал очень тепло встретил исполнительницу и поддержал аплодисментами украинскую танцовщицу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первый полуфинал Евровидения 9 мая 2023 года открывала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с фрагментом трека "Маяк". Кроме того, в этот день на сцену в Ливерпуле вышла еще одна украинская артистка – участница конкурса 2010 года, певица Alyosha.