Alyosha спела о поддержке Украины в первом полуфинале Евровидения в дуэте с британской звездой

Певица Alyosha не впервые выходит на сцену конкурса, но уже не как участница

Во вторник, 9 мая 2023 года, проходит первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение. Украина из-за полномасштабного российского вторжения не смогла организовать шоу на правах победителя прошлого года, но в Ливерпуле выступит много украинских звезд. В их числе участница Евровидения-2010 певица Alyosha.

Как сообщает "Телеграф", артистка спела в дуэте с британской исполнительницей. Зал воспринял перформанс шквалом аплодисментов!

Так, для выступления Alyosha выбрала песню Ordinary World культовой британской поп-рок-группы Duran Duran. Кроме того, вместе с британской певицей Rebecca Ferguson спели в дуэте. Перформанс называется "Ласкаво просимо до нас додому" и рассказывает о надежде, мужестве и поддержки Украины всем миром. Сцена была подсвечена цветами украинского флага.

Напомним, в 2010 году Alyosha попала в первую десятку финалистов с песней Sweet People. Трек посвящен глобальным проблемам с экологией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 мая 2023 года в Ливерпуле проходит первый полуфинал Евровидения 2023. Из 15 стран-участниц с помощью голосования выберут десятку лучших. Украину в этот раз представляет дуэт TVORCHI с треком Heart of Steel. Так как наша страна победила в прошлом году, то автоматически попадает в финал.