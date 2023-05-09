Alyosha заспівала про українських матерів у першому півфіналі Євробачення у дуеті з британською зіркою

Співачка Alyosha не вперше виходить на сцену конкурсу, але вже не як учасниця

У вівторок, 9 травня 2023 року, проходить перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Україна через повномасштабне російське вторгнення не змогла організувати шоу на правах переможця минулого року, але в Ліверпулі виступить багато українських зірок. Серед них учасниця Євробачення-2010 співачка Alyosha.

Як повідомляє "Телеграф", артистка заспівала у дуеті з британською виконавицею. Зал сприйняв перформанс шквалом оплесків!

Так, для виступу Alyosha обрала пісню Ordinary World культового британського поп-рок-гурту Duran Duran. Крім того, разом із британською співачкою Rebecca Ferguson заспівали у дуеті. Перформанс називається "Ласкаво просимо до нас додому" і розповідає про надію, мужність і підтримку України всім світом. Сцену було підсвічено кольорами українського прапору.

Як повідомила співачка у соцмережах, виступ присвячено українським матерям, які були вимушені вивозити своїх дітей через російський повномасштабний напад у безпечні міста та країни. Alyosha подякувала ЗСУ, які захищають Україну від ворога.

Нагадаємо, у 2010 році Alyosha потрапила до першої десятки фіналістів із піснею Sweet People. Трек присвячений глобальним проблемам із екологією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 травня 2023 року в Ліверпулі проходить перший півфінал Євробачення 2023. З 15 країн-учасниць за допомогою голосування оберуть десятку найкращих. Україну цього разу представляє дует TVORCHI із треком Heart of Steel. Оскільки наша країна перемогла минулого року, то автоматично потрапляє у фінал.