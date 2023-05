Популярна британська співачка вийшла на сцену Євробачення з біженкою-танцівницею з Рівного (відео)

Співачка зворушливо підтримала український народ і згадала, як сама була біженкою

Популярна британська виконавиця, авторка хітів Anywhere та Let You Love Me Ріта Ора виступила у рамках першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Ліверпулі. Разом із артисткою на сцену вийшла біженка-українка, танцівниця із Рівного.

Про це повідомила у Twitter Ріта Ора. Зірка підтримала Україну і зізналася у коханні нашій країні.

Так, дівчинка Софія мусила залишити батьківщину після повномасштабного російського вторгнення. Юна танцівниця виїхала з Рівного до Великобританії. У номері британської зірки вона грає з м’ячем, за словами співачки, цей момент символізує втрачене дитинство всіх дітей-біженців. До речі, Ріта Ора також була змушена стати біженкою (співачка виросла в сім’ї албанців, яких переслідували у Косово).

"Для мене Софія уособлює силу та надію у ці неспокійні, трагічні та мінливі часи. Ми не повинні забувати про привілей Сполученого Королівства зіграти свою роль країни-господаря на Євробаченні 2023 року для України після того, як Kalush Orchestra виграв конкурс минулого року", — зазначила Ріта Ора.

Співачка додала, що любить Україна і виступала цього вечора для нашого народу. Варто визнати, що зал дуже тепло зустрів виконавицю та підтримав оплесками українську танцівницю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перший півфінал Євробачення 9 травня 2023 відкривала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом треку "Маяк". Крім того, цього дня на сцену у Ліверпулі вийшла ще одна українська артистка – учасниця конкурсу 2010 року, співачка Alyosha.