Концерт Виктора Павлика отменили в Германии из-за скандала со спецпропуском и его женой

"Неудачная шутка" Екатерины Репяховой обернулась скандалом

В Германии отменили концерт украинского певца Виктора Павлика, который попал с женой Екатериной в скандал со спецпропуском на проезд Южным мостом в Киеве.

Концерт должен был состояться в Берлине для сбора средств на дроны для ВСУ 6 июня, сообщает музыкант Диана Янушкевич, которая занималась организацией концерта с 57-летним артистом.

"В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16−17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте 4.06 мы сообщим позже", — написала Янушкевич в Фейсбуке.

Напомним, что жена Виктора Павлика, украинская блогерша Екатерина Репяхова опубликовала в Инстаграм видео, как она со своим мужем едет по Южному мосту в Киеве, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта. При этом на видео также видно, как Павлик достает специальный пропуск и говорит, что это подарок для жены.

Позже Павлик поспешил извиниться и сообщил, что он сожалеет о случившемся, а само происшествие называл "неудачной шуткой" жены. Впрочем, когда ситуация получила огласку, с артистом пообщались полицейские, а пропуск изъяли. Не остановили извинения Павлика и украинцев, которые принялись высказывать свое возмущение в сети.