"Довыпендривался, шикидым": Виктор Павлик извинился, но продолжает ловить "приветы" от укранцев

Извинения не сильно помогли Павлику

Скандал со "спецпропуском" Виктора Павлика и его жены продолжает набирать оборотов. И хотя певец уже поспешил оправдаться и принести извинения за свой поступок это не остановило уже ни полицию, ни хейт в социальных сетях.

"Телеграф" рассказывает, как отреагировали украинцы на скандал с известным артистом.

Для понимания ситуации напомним, что жена Виктора Павлика опубликовала в Инстаграм видно, как она со своим мужем едет по Южному мосту в Киеве, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта. При этом на видео также видно, как Павлик достает специальный пропуск и говорит, что это подарок для жены.

Позже Павлик поспешил извинится и сообщил, что он сожалеет о случившемся, а само происшествие называл "неудачной шуткой" жены. Впрочем, когда ситуация получила огласку, с артистом пообщались полицейские, а пропуск изъяли.

Не остановили извинения Павлика и украинцев, которые принялись высказывать свое возмущение в сети. В комментариях под новостью "Телеграфа" в фейсбук многие комментаторы считают, что певца следует наказать жестче, а полицейских хвалят за бдительность.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ взялась за блогеров, которые сняли работу ПВО. Им грозит тюрьма, а в сети названы их имена.