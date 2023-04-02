Не Репяхова: как выглядит самая родная женщина Виктора Павлика (фото)

Молодая жена исполнителя поделилась семейным фото

Украинская блогерша Екатерина Павлик (в девичестве Репяхова), которая в свое время носила хиджаб, поделилась семейным фото со своим мужем, Народным артистом Украины Виктором Павликом. На нем изображен сам певец, а также его старенькая мать — Александра Григорьевна.

Однажды супруги с маленьким сыном Михаилом посетили родной дом артиста в Теребовле, Тернопольская область. Там и по сей день проживает самая родная женщина 57-летнего украинского исполнителя.

"Как можно быть такими похожими. Три копии", — подписала Репяхова фото, на котором изображены сразу три поколения Павликов. Сейчас Александре Григорьевне 83 года. Отец певца Франек Иванович уже давно умер. О нем Виктор Павлик никогда не рассказывает.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. А в январе 2021-го Репяхова сообщила, что ждет ребенка. Малыш появился на свет в июне. В феврале молодая мамочка показала, как сейчас выглядит ее общий с Виктором Павликом сын Михаил.

Ранее Репяхова рассказала, как ее мама отреагировала на женитьбу дочери на певце, старшим за Екатерину на 28 лет. Добавим, что свадьба девушки с артистом прошла спустя 5 лет после их знакомства.