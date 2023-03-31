Репяхова призналась, как отреагировала ее мама на женитьбу со старшем на 28 лет Виктором Павликом

Блогерша рассказала, что свадьба с певцом состоялась спустя 5 лет после знакомства

Украинская блогерша и жена звезды хита "Шикидим" Виктора Павлика рассказала, какой была реакция ее мамы на женитьбу на мужчине, который старше ее на целых 28 лет. Напомним, что пара расписалась в ЗАГСе в 2020 году, пышной свадьбы у них не было.

Отвечая на вопросы своих подписчиков в Инстаграме Екатерина Павлик (в девичестве Репяхова) сообщила, что отреагировала ее мама на брак с Павликом спокойно, да и относится к своему зятю женщина прекрасно.

"Именно на женитьбу отреагировала спокойно, мы поженились спустя 5 лет после знакомства. Отношение замечательное", — написала фолловерам в соцсети блогерша.

Блогерша с мужем Виктором Павликом и мамой

Екатерина Павлик с мамой и сыном Михаилом

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. А в январе 2021-го Репяхова сообщила, что ждет ребенка. Малыш появился на свет в июне. В феврале молодая мамочка показала, как сейчас выглядит ее общий с Виктором Павликом сын Михаил.

На днях Екатерина Павлик рассказала своим поклонникам, сколько зарабатывает в Инстаграме. Благодаря разным рекламным интеграциям девушка приносит в семейный бюджет немалую сумму.